Kijkers vinden Job Knoester ‘on fire’ na verhit gesprek met ‘psychopaat’ Mark Rutte: ‘Óf je liegt, óf je bent niet geschikt’

Er gebeurde van alles in de Vandaag Inside-uitzending van gisteravond. Mark Rutte die vertelt dat hij van bil is gegaan en daarvoor applaus krijgt, dat hij Johan Derksen dermate ompraat dat de besnorde analist tegen zijn wil in zegt dat hij toch maar op de VVD stemt, of de premier die naast René van der Gijp zit die een dildo op zijn hoofd heeft. Maar de meest opvallende momenten waren misschien wel de verhitte gesprekken tussen Rutte en bargast Job Knoester. Kijkers van Vandaag Inside hadden liever gezien dat de strafrechtadvocaat nog wat langer tekeerging tegen de minister-president.

Want voor het eerste spektakel met Knoester in de hoofdrol moesten kijkers een half uur wachten. Rutte verdedigde zich tegenover Wilfred Genee en Johan Derksen, die zeiden dat het tijd was voor de premier om op te stappen, toen advocaat en vaste tafelgast Job Knoester zich in de discussie mengde. Hij wees de minister-president op alle momenten dat hij ‘geen actieve herinnering had’.

„Ik heb het eens op een rij gezet”, begon hij. „In 2015 had je de Teeven-deal, geen actieve herinnering. In 2018 was het de memo van ambtenaren over de dividendbelasting, in 2019 het bombardement in Irak, ‘geen actieve herinnering’. In 2021 Omtzigt, in 2022 de sms’jes. Steeds maar ‘geen actieve herinnering’, dan denk ik: óf je liegt, óf je hebt écht geen herinnering, maar dan ben je niet in staat om het land te leiden.”

Rutte tegenover Job Knoester: ‘Je verhaal klopt niet, sorry’

Dan gaat Rutte in op één voorbeeld en verdedigt hij dat hij over Omtzigt niet heeft gezegd dat hij een ‘functie elders’ moest. „Maar het gaat om het grotere geheel”, bijt Knoester hem toe. „Wat je zo vaak zegt is: ik weet het allemaal niet meer. Kan je je dan verplaatsen in de burger, die dan denkt…”, maar hij kan zijn verhaal niet afmaken. Want Rutte vindt dat de ‘opsomming dan wel moet kloppen’. „Sorry, nee, Rob. Het klopt niet.”

Dan mengt René van der Gijp zich in het gesprek. „Hij heet Job, geen Rob”, vertelt hij. Maar daar heeft Rutte geen boodschap aan. Die blijft de bargast Rob noemen. „Ja, ga nou maar door. Laat maar lopen”, zegt Van der Gijp.

Job Knoester legt uit waarom hij Mark Rutte een ‘psychopaat’ vindt

Dan vraagt Wilfred Genee aan Job Knoester waarom hij Mark Rutte ooit een ‘psychopaat’ noemde. Dat wil hij graag uitleggen. „Dat heeft te maken met het feit dat het er heel veel niet-criminele psychopaten zijn. Die zie je heel veel terug in de top van het bedrijfsleven en de politiek. Als je zo vaak wegkomt met ellende, het glijdt zo makkelijk van je af.”

„Nee, dit laat ik me niet aanlullen. Dit glijdt niet makkelijk van me af, Rob, uh, Job! Wat jij nou zegt is dat het me niet raakt. Ik ga hier niet zitten vloeken, maar dat is gewoon niet waar. Ik hoor verschrikkelijke verhalen en die moeten we gewoon oplossen.”

‘Ik vind het een grof schandaal, dit’

Even later belanden de twee in een verhit gesprek over de nasleep van de toeslagenaffaire. „Als je ziet hoe lang het duurt voordat daar een oplossing komt, dat kan toch niet. Dat bestaat niet!”, zegt Knoester. Rutte verdedigt zich dat er veel mensen bij de Belastingdienst werken om de slachtoffers te helpen. „Je doet net alsof er niks is gebeurd, maar dat is gewoon niet waar. Er zijn gelukkig genoeg mensen al geholpen.”

Maar het gaat om de mensen die nog niet zijn geholpen, zegt Job Knoester. „Onbestaanbaar. Je treedt af door de toeslagenaffaire en nu stellen we vast dat nog steeds veel mensen niet zijn geholpen.” Volgens Rutte is dat nooit beloofd. „Maar dat had je wel moeten doen.” Rutte vindt dat het probleem daarvoor te ‘complex’ was.

„Complex? Je moet niet per persoon kijken, maar je moet al die mensen gewoon, hop! Een flink geldbedrag geven. En dan ga je achteraf kijken of het terecht was of niet”, maakt de advocaat zich boos. „Maar nu heb je nog jarenlang dit probleem. Ik vind het een grof schandaal, dit.”

Kijkers vinden niet Johan Derksen, maar Job Knoester de man in vorm

Veel kijkers zijn het erover eens dat niet Johan Derksen, maar Job Knoester de man in vorm was gisteravond. „Johan Derksen wordt compleet onder de tafel geluld door Mark Rutte. Onderbuik versus deskundigheid, uitgemaakte zaak. Alleen Job Knoester heeft iets in de melk te brokkelen”, zijn veel kijkers het met elkaar eens. „Job Knoester is on fire. Laat hem nog maar tien minuten aan het woord.”



Hoppa. Job Knoester is on fire. Laat hem nog maar tien minuten aan het woord #vandaaginside — Tabe Storm (@TabeStorm) March 13, 2023



Nationale nitwit Johan Derksen van @vandaaginside wordt compleet onder de tafel geluld door @markrutte. Onderbuik versus deskundigheid, uitgemaakte zaak. Alleen @jobknoester heeft iets in de melk te brokkelen…wat een fopshow…een @VVD-reclamespot van ruim een uur! 🚗🧔😎 pic.twitter.com/3e2T2xxRX9 — Marcel Potters (@marcellodipotti) March 13, 2023



Korte samenvatting:

1. Wilfred Genee – verzuipt door zenuwen

2. Johan Derksen – te traag en te weinig kennis

3. René van de Gijp – onzichtbaar en dramatische timing

4. Job Knoester – beste geïnformeerd en de enige die grip had op Rutte

5. Rutte – in topvorm #vandaaginside — JK (@JJB_Krabbenborg) March 13, 2023



Ik vind niet dat hij door de mand is gevallen. Mannen zijn kritisch gebleven, hebben geen ander geluid laten horen. Alleen Rutte was een maatje te groot voor ze. Ze hadden Job Knoester wat meer aan het woord moeten laten. Die had zich voorbereid, dat was wel te merken. — Wilma van Daalen (@WilmavanDaalen) March 13, 2023

Komst Mark Rutte zorgt voor nieuw kijkcijferrecord

De komst van premier Mark Rutte naar Vandaag Inside heeft de talkshow maandagavond een kijkcijferrecord opgeleverd. Volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) stemden er een kleine 1,5 miljoen mensen op het programma af. Het oude record stond op 1,3 miljoen kijkers.

De uitzending met Rutte deed vooraf al wat stof opwaaien. Zo zou de premier een aantal eisen hebben gesteld, zoals dat er geen Groningers, boeren of toeslagenouders in de studio zouden zitten. Dat werd later ontkend door Rutte. Hij noemde zijn komst naar het programma zelfs ‘het hoogtepunt’ in de campagne rond de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Kijk de uitzending van gisteravond met Mark Rutte hier terug.