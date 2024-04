Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bizar: studentenkamer van 14 vierkante meter voor 150.000 euro

Dat de huizenprijzen tegenwoordig hoog liggen, is geen verrassing meer. Maar dat je anderhalve ton moet betalen voor een studentenkamer van 14 vierkante meter komt voor veel mensen wel als een schok.

De woningnood in Utrecht, waar het studentenhuis in staat, is alleen zo hoog, dat de koop al bijna helemaal rond is…

Geen hypotheek

Het betreft een huis aan het H.J. Schimmelplein in Utrecht. Een groep ouders van vijf studenten heeft dat huis gekocht. Zij zijn allemaal een deel eigenaar van het Utrechtse pand, waardoor hun kinderen in één van de zes kamers kunnen wonen, zo schrijft RTL Nieuws.

Alleen voor de zesde studentenkamer moest nog iemand gezocht worden. Omdat het om een losse kamer gaat, is het krijgen van een hypotheek niet mogelijk. Ouders moeten het bedrag dus zelf op hun bankrekening hebben staan. En dat is nogal een bedrag, want omgerekend gaat het om 10.000 euro per vierkante meter.

Toch is de koop al bijna rond, zegt Rik Gijtenbeek, makelaar bij Dak Makelaars tegen RTL Z. Er is een zesde student gevonden met een ouder die het laatste deel en dus de laatste kamer wil en kan kopen.

Studentenkamer

Het pand was altijd al een huis met studentenkamers, maar één in een slechte staat, zegt Gijtenbeek. De originele eigenaar wilde het pand opknappen, maar omdat dit te duur bleek, heeft hij besloten het in stukken te verkopen. Hierbij was het voor de eigenaar wel belangrijk dat er gelijkgestemden in kwamen te wonen.

Deze ‘gelijkgestemden-regel’ blijft ook voorlopig zo gelden. Als één van de bewoners dus bijvoorbeeld zijn of haar studentenkamer wil verkopen, dan moet dat ook weer aan een gelijkgestemde – aan een student dus.

Morele verontwaardiging

Gijtenbeek hoopt dat deze manier van huizen verkopen – in stukken dus – steeds meer geaccepteerd gaat worden. Philips Bokeloh, woningmarktdeskundige van ABN Amro, zet er echter wel een kanttekening bij. Hij denkt dat het namelijk morele verontwaardiging kan oproepen, zo vertelt hij tegen RTL Z. „En voor rijke ouders is dit makkelijker te doen dan voor ouders met een krappe beurs.”

