Hoe staat het met de formatie van een nieuw kabinet? ‘Best veel werk verzet’

De informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf zeggen deze week „best veel werk” te verzetten in de aparte gesprekken die zij voeren met de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet. Dat de partijleiders deze week nog niet met zijn allen om tafel hebben gezeten, zegt niets over de onderlinge sfeer, verzekeren zij.

De afzonderlijke gesprekken bieden ruimte om met de partijen scherp te krijgen welke onderwerpen zij het belangrijkst vinden, herhalen de informateurs. Zij merken dat het „enorm helpt” om op deze manier onderwerpen verder uit te diepen.

De informateurs zien ook dat de partijen „echt gezamenlijk wel een aantal belangrijke doorbraken willen maken”, en goede dingen willen bereiken voor mensen en bedrijven. Van Zwol noemt het „inspirerend” om daarbij betrokken te zijn en zegt dat de klus hem tot nu toe is meegevallen. Ook chemie tussen de partijen is voldoende aanwezig, vindt hij.

Van Zwol en Dijkgraaf hebben voor deze inhoudelijke informatieronde van de Tweede Kamer tot medio mei de tijd gekregen. Zij houden vol dat zij die deadline verwachten te halen, al is de gegeven termijn van acht weken volgens Van Zwol „eerder aan de korte dan aan de lange kant”.

