MAFS-kijkers hebben te doen met Sarath, die ‘onnodig’ trappen na krijgt van Malou

Het huwelijk van MAFS-koppel Sarath en Malou liep op de klippen. Maar als ze beide op hun Married at First Sight-avontuur terugblikken, blijken de twee nogal uiteenlopend over elkaar te praten. En kijkers hebben vooral te doen met Sarath, die volgens het kijkerspubliek onnodig trappen na krijgt van Malou.

Sarath en Malou zijn net als Anneke en Dirk nogal een veelbesproken koppel uit Married at First Sight. Hun huwelijk en huwelijksreis kende veel drama, bonje en emoties. En na de huwelijksreis besloot het koppel dat ze niet met elkaar verder zouden gaan.

Mislukt huwelijk Married at First Sight

Sarath blijft, zoals hij dat eigenlijk de hele tijd is geweest, optimistisch. Hij vindt het jammer dat het experiment niet gelukt is en heeft na de huwelijksreis niks meer van Malou gehoord.

Malou is iets minder genuanceerd. Ze vertelt dat ze bij het altaar eigenlijk al teleurgesteld was toen ze haar aanstaande zag. „Dit was niet iemand waarvan ik dacht: ‘Wauw, daar krijg ik een heel warm gevoel van’.” Ze vertelt dat ze na anderhalve dag wist hoe de vork in de steel zat. „Dat is wel snel hè”, reageert presentator Carlo Boszhard. „Maar Carlo, als je me niet laat uitpraten en als je continu het gesprek overneemt”, zegt Malou over Sarath. Ze noemt ook zijn verlatingsangst en de opdringerigheid van haar ‘ex-partner’ op. „Kerel, ho ho ho ho, we kennen elkaar pas twee dagen. Wat zijn dat voor heftige uitspraken. En als er dan ook geen aantrekkingskracht is.”

Sarath in Married at First Sight positiever dan Malou

Sarath vertelt dat hij geraakt is door de woorden en aanpak van Malou. Boszhard vraagt Malou of er niet een vriendschap aan over zou kunnen blijven. Maar dat drukt ze direct de kop in. „Het is een volwassen vent van 40 en hij heeft me echt voor de bus gegooid.” De presentator vraagt haar wanneer hij dat dan gedaan zou hebben. Volgens Malou heeft Sarath op een bepaald moment geroepen dat hij liever het experiment met iemand anders aan wilde gaan. Ook zou Sarath het overlijden van zijn vader vergelijken met de de MAFS-situatie.

„Dan ben je niet helemaal goed in de bovenkamer. Dat gevoel mag je nooit bij iemand neerleggen”, aldus een verhitte Malou. Boszhard benadrukt dat er ook positieve momenten zijn geweest, maar Malou kan die niet benoemen. Sarath kan die wel opnoemen. Overigens noemde Malou dat ze bij Sarath de ‘sza sza zu’ miste. De presentator vraagt zich af wat dat is. Volgens Sarath sprak Malou daarover uit dat dat „het gevoel is dat ik heb als ik een café binnenloop en denk: ‘Op dat gezicht wil ik gaan zitten’.” Een bijzondere denkwijze volgens Boszhard en Sarath.

MAFS-stel ziet elkaar weer bij koppeldiner

Het koppeldiner komt eraan en Sarath zou graag nog het een en ander met Malou willen uitpraten. „Ik hou gewoon heel veel van mezelf Carlo. En ik vind dat ik heel ver ben gegaan. Maar ik ga erover nadenken”, zegt Malou als haar wordt gevraagd of zij ook komt.

Bij het koppeldiner bedankt Sarath Malou voor de ervaring. Malou doet dat niet terug en wil niet bij Sarath zitten aan de tafel. Alle koppels moeten hun huwelijk uiteindelijk een cijfer geven. Bij Sarath is het een cijfer 5 geworden. Hij bedankt Malou ondanks alles toch bedankt en noemt haar een ‘mooi mens’. Malou geeft het huwelijk een 4. En zij houdt haar praatje wat meer aan de oppervlakte.

MAFS-kijkers hebben te doen met Sarath

Kijkers hebben te doen met Sarath en vinden dat Malou hem onnodig een trap nageeft. Sommigen betwijfelen dan ook of het huwelijk van de twee überhaupt had kunnen slagen en kandidaten wellicht kritischer uitgekozen moeten worden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sarath was dan misschien niet je droomman. Inderdaad bleef hij stug volhouden en zag hij het plaatje helemaal voor zich, maar dat is geen reden om hem overal de schuld van te geven. Beetje weinig tactvol om hem zo na te trappen #mafsnl #mafs pic.twitter.com/FYxQImsHwP — !n§r!d (@inkyopdrift) March 5, 2024



#mafsnl #mafs Malou netjes zeggen dat het niks of geen match is kan toch ook gewoon … #brokjekwaadaardigefrustrarie pic.twitter.com/roohh4Et3l — Nils (@salesstory) March 5, 2024

#mafsnl #mafs Malou netjes zeggen dat het niks of geen match is kan toch ook gewoon … #brokjekwaadaardigefrustrarie pic.twitter.com/roohh4Et3l — Nils (@salesstory) March 5, 2024



Malou moet nadenken over het aansluiten bij het koppelsdiner. Ze doet net of ze een beslissing moet maken om een openhartoperatie

Malou moet nadenken over het aansluiten bij het koppelsdiner. Ze doet net of ze een beslissing moet maken om een openhartoperatie

uit te voeren. #mafsnl #mafs pic.twitter.com/XpokVV2xqf — Kwit77 (@kwit77) March 5, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dus Malou komt speciaal naar het koppelsdiner om helemaal aan de andere kant van de ruimte kutopmerkingen te maken over Sarath? Wat een vrouw! #MAFS #MAFSnl pic.twitter.com/4bryodm0Fs — Stefan Keerssemeeckers (@Stiif) March 5, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sarath wil Malou bedanken voor de toch nog leuke dagen die ze samen hadden. Malou hoort het aan en denkt: zal wel…Ze wil ook niet naast Sarath op het koppelsdiner zitten. Waarom kom je dan? Om met boosheid en een chagrijnig gezicht aan tafel te zitten? 🤷‍♀️#mafs #mafsnl pic.twitter.com/hYCpjLXlEs — !n§r!d (@inkyopdrift) March 5, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Respectvol volgens Malou is zo ver mogelijk van elkaar vandaan gaan zitten en vooral niet naar hem kijken. Blijf dan weg.#mafs #mafsnl pic.twitter.com/iQ1ZNBPRaZ — Sjonnie Konnerie (@sjonniekonnerie) March 5, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kijkt Married at First Sight terug via Videoland.

