Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Anneke is trots op ‘haar grenzen’, maar MAFS-kijkers hebben te doen met Dirk

Het huwelijk van Anneke en Dirk uit Married at First Sight liep behoorlijk op de klippen. En hoewel seksuoloog Eveline Stallaart een beetje zelfreflectie bij Anneke probeert los te peuteren, is Anneke vooral trots op zichzelf. En MAFS-kijkers hebben best te doen met Dirk.

Naast Marlou en Sarath zijn ook Dirk en Anneke veelbesproken MAFS-kandidaten. Hoewel Dirk nog ergens zijn best probeerde te doen, was Anneke vastbesloten om het huwelijk te beëindigen. En daarin was ze nogal uitgesproken.

Anneke en Dirk uit elkaar in Married at First Sight

Anneke heeft besloten om de huwelijksreis af te breken. Seksuoloog Eveline Stallaart gaat met ‘man’ en ‘vrouw’ in gesprek. Al willen de twee niet meer met elkaar praten en heeft Stallaart besloten om ze een op een te spreken.

Dirk is nogal aangeslagen door de woorden en acties van Anneke. Hij begrijpt haar niet helemaal. Stallaart gelooft dat Dirk een goede match voor Anneke had geweest, maar ziet ook dat het tussen hen faliekant mis ging.

Eveline Stallaart polst zelfreflectie bij Anneke

Volgens Stallaart ziet Anneke er opgelucht uit. „Dit ben ik, ik straal altijd”, aldus Anneke. „Ik ging hier vol verwachting en optimisme in, maar het liep niet zo heel goed af.” Stallaart vraagt hoe dat komt. Volgens Anneke probeerde Dirk haar te coachen. Daarnaast noemt ze op dat Dirk „op haar af kwam”, tijdens hun gesprek en zij daarvan schrok. „Ik vind dat ik mij sterk heb opgesteld. Ik heb mijn grenzen aangegeven. Zo van: ‘Nee Dirk, je moet stoppen nu’. En ik hoop dat dat goed overgekomen is.”

Stallaart kijkt ietwat bedenkelijk bij de uitleg van Anneke. Ze vraagt welke emoties Anneke voelt bij alle perikelen. Maar Anneke ervaart inmiddels geen emoties meer, legt ze uit. „Het is klaar en het is afgelopen.” Stallaart vraagt ook naar haar persoonlijke ontwikkeling. „Ik heb gemerkt dat ik mijn grenzen toch wel redelijk goed kan aangeven. Dat kan dan hard overkomen, maar het was gewoon even nodig. Ik ben trots op mezelf.”

MAFS-kijkers hebben te doen met Dirk

Maar Stallaart laat het daar niet bij zitten. Ze denkt dat Anneke het MAFS-experiment niet echt een kans heeft gegeven. „Met Dirk was het absoluut geen match op geen enkel gebied”, zegt Anneke, waarna de seksuoloog haar vraagt of zij zich heeft open gesteld. Dat is volgens Anneke wel zo, maar zij kwam er op de bruiloft al achter dat Dirk niet bij haar paste. „Op allerlei gebieden. Verzorging niet, geestelijk niet, sociaal niet. Voor mijzelf was het het beste om op de rem te trappen.”

Dirk wil verder met zijn eigen leventje en zich vooral niet laten beïnvloeden door negatieve dingen. Iets wat Stallaart heel goed van hem vindt. Anneke weet nog beter wat er bij haar past. „Kom ik het niet tegen, dan blijf ik lekker alleen. Ik zou het fantastisch vinden om verliefd te worden, maar het moet niet ten koste van mij gaan.” En hoewel Anneke tevreden is met haar hij beslissing en optreden, hebben kijkers vooral te doen met Dirk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Anneke: “Ik heb mijn grenzen aangegeven…” Anneke doet net of Dirk als een hijgende hond de hele dag tegen haar aan het aanrijden was… 😂🤣😂 Mens, doe normaal… #mafs pic.twitter.com/yXUPf6PcfA — ‧͙⁺˚*・༓☾ RΛϾHELLE ☽༓・*˚⁺‧͙ (@korreltjezout84) February 20, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als dat Anneke haar manier is om iemand niet te kwetsen, wil ik niet weten hoe ze iemand dan wel kwetst #mafs #mafsnl pic.twitter.com/UHoTxqJSjm — 🅣🅐🅢🅢🅘🅔🥳𝒂𝒌𝒂 𝒌𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒗𝒓𝒐𝒖𝒘𝒕𝒋𝒆 (@Poppetje0906) February 20, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En terwijl #Anneke na het altijd stralen de in cement gegoten glimlach van haar gezicht moet beitelen, zegt ze dat ze ook iets geleerd heeft over zichzelf. Ze heeft geleerd haar grenzen aan te geven. Je zou bijna denken dat die lieve sympathieke Dirk haar heeft besprongen.. #MAFS pic.twitter.com/7CdcXGJwPs — Sandra 🇳🇱 (@LinssenSandra) February 20, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dirk verdient excuses van het selectie en matchteam. Zoals Anneke op Dirk zn hart stampt is nog nooit zo heftig en ordinair in #MAFS gebeurd. Had nooit door de selectie moeten komen voor zo'n programma. #mafsnl — Claudia (@_cloudy_a) February 20, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Word helemaal kriegelig als ik die stem van #Anneke hoor, maar nog meer wat eruit haar mond komt.

Alles draait om haar. Ze heeft Dirk totaal geen kans gegeven en alleen maar gekwetst. Ga maar snel terug naar die foute mannen! #mafs #MarriedatFirstSight pic.twitter.com/keVuuSLzs1 — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇮🇱 (@marcelbar8) February 20, 2024

Je kijkt Married At First Sight terug via Videoland.

Reacties