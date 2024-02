Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste Married at First Sight-huwelijk na twee dagen al op losse schroeven: ‘Voel het gewoon niet’

Ze gaven elkaar als eersten het ja-woord en vertrokken op huwelijksreis naar Fins Lapland, maar nu lijkt Malou (33) al na twee dagen een punt achter haar huwelijk met Sarath (40) te willen zetten. Tijdens de aflevering van Married At First Sight van gisteravond gaf ze toe geen toekomst met hem te zien. „Ik ben niet verliefd op je en dat gaat ook niet komen.”

De bruiloft mocht dan wel een groot feest zijn, al tijdens de eerste avond samen vertoonde het huwelijk van Malou en Sarath de eerste scheurtjes, zo bleek tijdens de vorige aflevering van Married At First Sight. Malou had wat tijd voor zichzelf nodig en dus bleef Sarath alleen aan de bar over.

Toch reisde het kersverse stel vol goede moed naar Fins Lapland voor de huwelijksreis, al was dit niet bepaald de droombestemming van Malou. „Fins Lapland, oh echt waar jongens. Dat vind ik echt niet leuk”, gaf ze toe.

Geen vonk

Van een romantische huwelijksreis is dan ook geen sprake. Malou kan de vonk nog niet echt vinden en besluit hier eerlijk over te zijn. „Ik vind je zo lief en zo respectvol, maar ik voel het niet. En dat vind ik heel vervelend, omdat jij dat wel bij mij hebt. Ik wil heel graag met jouw energie mee, maar ik krijg het een beetje benauwd.”

Dat is even schrikken voor Sarath. „Dit komt bij mij natuurlijk best wel hard aan”, geeft hij toe. Maar Sarath houdt de moed erin. „Het feit dat ze dit één op één met de expert wil gaan bespreken, geeft aan dat de afwijzing niet definitief hoeft te zijn.”

Vuurtje gaat niet wakkeren

Ondanks het openhartige gesprek met Sarath is Malou niet bepaald opgelucht. „Ik voel het gewoon niet. Ik vind vind hem gewoon echt niet aantrekkelijk”, biecht ze tijdens een telefoongesprek met een vriendin op. Ze krijgt daarom het advies om aan zichzelf te denken en dus besluit Malou opnieuw het gesprek aan te gaan. „Ik heb niet het gevoel dat ik eerlijk tegen je ben geweest. Dat vuurtje bij mij gaat niet wakkeren en als ik het nu niet voel, dan voel ik het ook niet na zoveel weken waarin wij elkaar nog gaan ontdekken”, geeft ze toe.

Opnieuw een teleurstelling voor de Limburgse Sarath. „Dit moet bij mij even landen”, reageert hij zichtbaar aangeslagen. „Jij bent er misschien al langer mee bezig, maar dit is alsof ik met alle snelheid uit een achtbaan geflikkerd wordt.”

Married At First Sight-expert heeft nog hoop

Toch gaan Malou en Sarath het gesprek met expert Anne aan. Die lijkt nog wel hoop te hebben dat er iets tussen hen zal opbloeien. In overleg is daarom besloten nog niet de handdoek in de ring te gooien.

De hele aflevering van Married At First Sight is te zien op Videoland.

