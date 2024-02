Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bonje bij onstuimig MAFS-koppel Malou en Sarath: ‘Ik trek het niet meer’

Sarath en Malou durfden met elkaar het Married at First Sight-experiment aan te gaan. Maar of deze twee nu echt voor elkaar gemaakt zijn? Gisteravond ontplofte Malou behoorlijk en liepen de gemoederen hoog op. En kijkers zijn behoorlijk verbaasd door het advies dat de MAFS-expert daarna aan het stel gaf.

Het gaat niet bepaald voor de wind tussen Sarath en Malou. Hoewel het er aan het begin van hun MAFS-avontuur nog best enthousiast aan toe ging, lijkt het liefdessprookje tijdens hun huwelijksreis in Lapland in te storten.

Malou en Sarath hebben bonje in Married at First Sight

Hoewel de twee eerder een urenlang durend gesprek hebben gevoerd, blijken de twee de volgende dag ineens niet meer op één lijn te zitten. Malou twijfelt namelijk nogal en mist aantrekkingskracht. Sarath wil er voor de volle honderd procent voor gaan. Maar als Malou voorstelt om elkaar na de huwelijksreis een paar dagen niet te zien, ziet Sarath dat achteraf eigenlijk helemaal niet zitten.

Hij wil namelijk helemaal geen afstand. Integendeel: hij wil het experiment afmaken zoals dat bedacht is. Sarath probeert Malou na het douchen toch een kus te geven, maar Malou is vooral geïrriteerd dat hij zo lang in de badkamer was.

Malou is boos en fel

Hoewel Sarath subtiel over zijn emoties probeert te praten, reageert Malou geërgerd en ontploft ze. „Je praat te veel. Mijn prater is een beetje kapot. Ik ben er een beetje klaar mee.” Ze wordt steeds feller en feller.

Want Sarath heeft haar „onrecht” aangedaan tijdens het gesprek. Blijkbaar heeft Sarath een vergelijking getrokken tussen het overlijden van zijn vader en de situatie met Malou. En daar is ze heel boos over. Zo boos dat ze in tranen wegloopt.

Sarath vindt dat Malou fel is en alles bepaalt. En hoewel het er allemaal onstuimig aan toegaat, maken de twee het ook weer goed. „Het lijkt alsof er twee Malou’s zijn. Het ene moment super fel en de andere Malou is open, meedenkend, lief en zorgzaam. Ik vind het heel bijzonder”, zegt Sarath.

Kijkers verbazen zich over advies MAFS-expert

Het koppel gaat in gesprek met expert Anne Campagne, die wellicht hun huwelijk kan redden. Daar houdt Malou zich niet in. „Ik trek het niet meer. Ik heb er geen zin meer in. Ik weet dat dit een rollercoaster is, maar ik wíl dit niet.” In tranen en wederom fel haalt ze uit naar Sarath. „Hij luistert niet.” Sarath heeft het er allemaal moeilijk mee en ziet het helemaal niet zitten

Maar volgens Campagne zijn Sarath en Malou wel degelijk een goede match en hoeven ze nog niet op te geven. Iets waar kijkers zich over lijken te verbazen. Want ze krijgen sterk de indruk dat de kandidaten met elkaar door moeten, zonder dat ze daarop zitten te wachten.



"Ik zie dat het heel pittig voor je is", zegt de expert. Maar.. je móet door Malou. Alles voor de kijkcijfers! #MAFS — mijbedeja (@Plukkiess) February 13, 2024



Jeetje wat irritant dat die mensen zo ongeveer gedwongen worden om door te gaan, terwijl wij bij minuut 1 al dachten; no gooooo #MAFS — Anke Linssen (@LinssenAnke) February 13, 2024



Waarom kapt Anne niet met het experiment Sarath en Malou 🤔😮‍💨#MAFS — Jerry (@jv_pique) February 13, 2024

Je kijkt Married at First Sight terug via Videoland.

