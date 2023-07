Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze simpele truc kun je snel zien of je eieren nog kunt eten

Op een eierdoos staat vaak een sticker met een datum tot wanneer eieren houdbaar zijn. Maar wat doe je als je de doos of de sticker kwijt bent? Veel mensen leggen hun eieren namelijk los in de koelkast. Heb ik ze nou deze week of vorige week gekocht? Die vraag hoef jij jezelf nooit meer te stellen.

Met een simpele truc kom je er namelijk achter of het rauwe ei uit de koelkast nog vers en geschikt om te eten is. De versheidstest komt ook van pas als je wil testen of de houdbaarheidsdatum wel klopt. Want vaak zijn eieren ook na de aangegeven datum nog geschikt voor consumptie. Dan is het natuurlijk zonde om ze in de vuilnisbak te kieperen, zeker als je net zo’n zin had in een omelet.

Hoe werkt de truc precies? Het enige wat je ervoor nodig hebt zijn – uiteraard – de eieren die je wil testen en een kom gevuld met water. De kom moet diep genoeg zijn zodat je het hele ei erin kunt onderdompelen. Daarbij moet er nog enkele centimeters water aan ruimte overblijven.

Zo werkt de truc

Daarna kun je aan de slag. Leg het ei voorzichtig in de kom met water. Dan is het zaak om even af te wachten, want er kunnen verschillende dingen gebeuren. Als het ei zinkt en op de zijkant op de bodem blijft liggen, is er sprake van goed nieuws: het is helemaal vers. Maar er zijn ook andere uitkomsten en die vertellen iets heel anders over het ovale hapje.

Het kan ook zinken, maar op de bodem rechtop blijven staan. Ook dan is het oké om het te eten, maar daar is wel de nodige haast bij geboden. Het duurt namelijk niet lang meer voordat het ei bedorven is. Als het in de kom met water blijft drijven, dan is het foute boel. Het ei is dan bedorven en je kunt het niet meer eten.

Oude eieren bevatten veel lucht en blijven drijven

Het ei drijft doordat eierschalen gedeeltelijk lucht van buiten doorlaten. Oudere eieren hebben veel vocht en koolstofdioxide verloren, waardoor er meer lucht in is gekomen. En als er op een gegeven moment te veel lucht in zit, blijft het drijven, zoals ook een ballon op water drijft.

