#347 ‘I said yes to the dress’

Nog heel even en dan mag Mauds gips eraf. Ondertussen heeft ook haar vader een ongeluk gehad en zit met zijn been in het gips. Maud probeert hem samen met haar broertje zo goed mogelijk te helpen. Verder staat er deze week weer iets heel leuks op het programma. Maud gaat opnieuw trouwjurken passen!

Afgelopen weekend was het eindelijk weer zover, ik ging voor de tweede keer bruidsjurken passen. De eerste keer was allesbehalve een succes. Mijn schoonmoeder had zichzelf uitgenodigd en ze had commentaar op elke jurk. Bij de tweede pas-sessie zijn alleen mijn moeder en mijn nichtje mee gegaan. Mijn nichtje kent mijn smaak als geen ander en van mijn moeder weet ik zeker dat ze eerlijk advies geeft.

Dit is hem

Bij binnenkomst was er een jurk die gelijk mijn aandacht trok. Het is een klassieke witte jurk, maar wel met glitters! De jurk bestaat uit twee delen, waardoor je ‘s avonds tijdens het feest niet van jurk hoeft te wisselen. Daarnaast heb ik ook nog een heel mooie champagnekleurige jurk gepast, met een enorme tutu en een witte lange jurk met kant. „Jaaa, dit is hem!”, zeiden mijn moeder, nichtje en de verkoopster toen ik in een van de jurken kwam aanlopen. Ik had zelf ook direct een goed gevoel en werd zelfs een beetje emotioneel. Maar ik kan het dus eindelijk zeggen: ‘I said yes to the dress!’

Uiteraard werd er champagne ontpopt en hoewel ik nog steeds even niet drink, kon ik een glaasje bubbels nu natuurlijk niet weigeren. Mijn moeder had ook nog een verrassing, want ze stond erop dat ze mijn jurk wilde betalen. „Lieve Maud, sinds je 18e heb ik een rekening geopend voor een eventuele bruiloft. Ik kan niet wachten om je te zien stralen met de liefde van je leven”, zei ze terwijl ze me een cheque overhandigde. Ik heb een dure smaak, maar de cheque was meer dan ik had gedacht. „Dan hou je nog iets leuks over voor een taart, of kijk maar. Zo’n bruiloft is duur genoeg.” Ik had dit totaal niet verwacht en ik ben haar ontzettend dankbaar.

Het weekend heb ik doorgebracht bij mijn vader. Samen met mijn broertje hebben we boodschappen voor hem gedaan. Ook hebben we een rolstoel voor hem gefixt, zodat we lekker met hem konden wandelen. Een hand in het gips is al vervelend genoeg, maar een been breken lijkt me nog onhandiger.

Gio is blij dat de kaarten eindelijk zijn verstuurd, maar Mister Pietje Precies heeft een nieuw probleem te pakken. De taart! We zijn al naar twee proeverijen geweest. Nu ben ik een enorme zoetekauw en snel tevreden, maar volgens Gio was het het allemaal net niet. Gelukkig hebben we nog even tijd.

Ook heb ik dit weekend weer met Rochella afgesproken, het lijkt nog steeds goed met haar te gaan. Ze is ook weer begonnen met werken. Joey heeft ze al weken niet gesproken. Ergens vind ik het heel raar dat hij niet omkijkt naar zijn dochter. Maar volgens Rochella is dit beter voor iedereen.

Altijd wat te zeuren

Ondertussen zijn de uitnodigingen voor Liam zijn eerste verjaardag ook de deur uit! We hebben er uiteindelijk voor gekozen om het in een restaurantje te vieren. Andere kinderen kunnen daar lekker buiten spelen en het scheelt ons heel wat gedoe met boodschappen, koken en andere voorbereidingen.

Drie keer raden wie als eerste aan de telefoon hing na het versturen van de uitnodigingen. Mijn schoonmoeder. „Wat is er mis mee om een verjaardag thuis te vieren? Jullie zijn ook niks meer gewend hè. Tegenwoordig moet alles maar duur, duur, duur. Er komt zeker ook een fotograaf voor van die perfecte Instagram-plaatjes?”, ratelde ze aan een stuk door.

Ik heb mijn telefoon op luidspreker gezet, ben naar Gio gelopen en ik heb hem de telefoon gegeven. Ik ben het spuugzat dat ik altijd al haar gezeik over me heen krijg.

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

