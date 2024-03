Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers loven depolariserende woorden Job Cohen: ‘Heb kritiek op Israël en ben Jood, geen antisemiet’

Job Cohen, de oud-burgemeester van Amsterdam van Joodse komaf, reageerde gisteravond bij Sophie & Jeroen op het toegenomen antisemitisme en de aanpak van Israël in Gaza. En met zijn genuanceerde en depolariserende woorden, gooide hij hoge ogen bij kijkers.

Dertien politieke partijen kwamen met een gezamenlijke verklaring tegen antisemitisme. Aanleiding daarvoor was onder meer de verstoring van het concert van de Joodse Lenny Kuhr door pro-Palestina activisten. Politici in de Tweede Kamer wonden zich er nogal over op.

Job Cohen deelt genuanceerde visie over Israël Palestina

Job Cohen, die ook voorzitter van het 4 en 5 mei-comité was, reageerde bij Sophie & Jeroen op die verklaring en sprak zich uit over de situatie rondom Israël en de Gazastrook. Ondanks dat Cohen antisemitisme als „vreselijk” bestempelt, denkt hij dat de Tweede Kamer zich ook over andere thema’s druk moet maken.

Volgens hem zorgt de ellende tussen Israël en Hamas voor een hoop onvrede. Hij benoemt dat de actie van Hamas op 7 oktober iedereen geraakt heeft. Cohen is zelf Joods. Maar daarnaast vindt hij de reactie van de Staat Israël heftig. „Dat mensen daar boos over zijn, begrijp ik ook. En dat die mensen dan vervolgens bij Lenny Kuhr uit de bocht vliegen. Ja, dat gebeurt.”

Cohen hekelt aanpak Israël

Volgens Cohen denken mensen heel verschillend over het conflict in Gaza. En bestaat antisemitisme al 2000 jaar. De oud-burgemeester benadrukt dat antisemitisme niet overgaat.

Daarna vertelt de oud-burgemeester dat hij het lastig vindt om straks op 4 mei ‘nooit meer Auschwitz te zeggen’. „Dat vind ik op dit ogenblik een hele ingewikkelde term. Vanwege het feit wat er allemaal in Israël en Palestina gebeurt.” Presentator Jeroen Pauw vraagt hem of hij de situatie in Gaza vergelijkt met de holocaust. Dat is volgens Cohen niet helemaal het geval, maar hij benadrukt dat er een gerechtelijke uitspraak ligt over het feit dat de aanpak van Israël in de buurt van genocide komt.

Sophie & Jeroen-kijkers loven depolariserende blik

„Ik snap dat mensen door al die verschrikkelijke dingen die daar gebeuren, ook verschrikkelijk veel pijn hebben”, aldus Cohen. Pauw haalt de protesten tijdens de opening van het holocaustmuseum aan. „Er stond daar ook een hele groep joden. Die ook protesteerden tegen de aanwezigheid van de president van Israël. Voor een deel zijn ze het eens en voor een deel zijn ze het totaal niet eens. Maar praat daarover met elkaar.”

Pauw vindt dat wat naïef van Cohen en vraagt zich af of dat kan. „Maar wat dan? Gaan we dan oorlog voeren? Nou dan zien we wat er gebeurt”, aldus Cohen. Hij haalt aan dat Israël Hamas wil vernietigen. „Met de daden die Israël nu voert, vernietig je wellicht Hamas. Maar je laat zoveel andere mensen Israël voor eeuwig haten. En dat is nu precies wat je niet wilt.”

Je kijkt Sophie en Jeroen terug via NPO.



Job Cohen blijft een held. Is altijd genuanceerd en bedachtzaam gebleven. Probeer dat maar in deze polariserende tijden. #sophieenjeroen — AtlasLion 🇳🇱 🇲🇦 🇵🇸 🇿🇦 🇮🇪 (@Atlaslion85) March 27, 2024



Vanavond was bij #SophieEnJeroen de beste minpres die NL nooit gehad heeft te gast. #JobCohen nav #LennyKuhr incident: "Ga met elkaar in gesprek. Respecteer de ander als (óók) mens." En als uitsmijter: "Beter theedrinken dan azijnpissen". — Antoon Rensen (@antohypno) March 27, 2024



Een heldere en integere uitleg door Job Cohen over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Kritiek op de staat Israël is echt iets anders dan antisemitisme! #sophieenjeroen https://t.co/L5SQzXvMTP — Hédwig Berkel (@HedwigBerkel) March 27, 2024



Waren er maar wat meer Job Cohens in Nederland voor de broodnodige nuance #sophieenjeroen — alma tadema (@TademaAlma) March 27, 2024



ZIE ELKAAR

Goed genuanceerd verhaal van Job Cohen over het verschil tussen antisemitisme en het gedrag van #Israël.

'Beter thee drinken dan azijn pissen.'

'Ik heb grote kritiek op Israël maar ik ben Jood, geen antisemiet!' Hij benoemt de pijn aan weerskanten. #SophieenJeroen pic.twitter.com/Yr0VYiwobW — Ien GM van der Pol 🤔 (@ienvanderpol) March 27, 2024



#JobCohen:

"Tegelijkertijd vindt ik ook, als ik zie de opwinding die er over in de tweedekamer was, dàt zou je óók over een héleboel andere dingen kunnen zijn!"#sophieenjeroen 👇 En zó is dat! https://t.co/CqXVbjBd8M — cesco levens (@cescolevens) March 27, 2024

