Politici in Op1 over verstoring concert Lenny Kuhr: ‘Pure Jodenhaat’

Dilan Yeşilgöz (VVD) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) schoven gisteravond aan bij Op1 om over de verstoring van het concert van Lenny Kuhr te praten. Beide politici spraken in de talkshow hun afschuw uit over de actie.

Afgelopen zondag verstoorden pro-Palestijnse activisten een concert van Kuhr. De Joodse zangeres maakt er geen geheim van dat ze onder meer haar kinderen en kleinkinderen in Israël steunt. De activisten riepen onder meer dat Kuhr een terrorist zou zijn en delen de beelden van hun actie. „Ik was meer verbijsterd dan ik was geschrokken. Het ware hele nare en agressieve beschuldigingen”, zei Kuhr er maandag in Op1 over.

Yeşilgöz neemt stelling in Op1

„Als VVD-leider noem ik dit pure Jodenhaat”, zegt Dilan Yeşilgöz in Op1. „Er is gelukkig aangifte gedaan. Ik hoop dat de politie ze heel snel van hun bed kan lichten en voor een rechter kan brengen. Dan zal de rechter uiteindelijk zeggen wat het was, dat is de minister in mij.” Ze legt uit waarom het wat haar betreft Jodenhaat is. „Hoe noem je het anders als je iemand target om wie ze is, om haar identiteit, om het feit dat ze Joods is? Maar uiteindelijk zal de rechter oordelen of het inderdaad antisemitisme was en wat voor straf daar bijhoort.”

De politica vindt het belangrijk om stelling te nemen tegen de actie en niet te doen alsof dit „ver van ons” staat. „We hebben allemaal gezien en gehoord wat er is gezegd. En dit is niet de eerste keer, dit is geen losstaand incident. Dit is iets wat veel mensen meemaken.”

Bikker: ‘Moeten ons allemaal kapotschamen’

Mirjam Bikker waakt ervoor om wat er gebeurd is ‘politiek’ te maken. „Hier werd voor mij een basislijn overschreden van hoe we met elkaar omgaan in dit land. Als die allerkleinste minderheid, de Joodse gemeenschap, zich niet veilig voelt, dan moeten we ons allemaal kapotschamen.”

De actie werd gisteren uitgebreid besproken in de Tweede Kamer. Onder meer Bikker riep daarin op meer te doen tegen oplaaiend antisemitisme. Ze heeft geprobeerd de andere partijen ‘mee te krijgen’, maar bij twee is dat niet gelukt: DENK en Forum voor Democratie. „Dat verbaast me niet zoveel”, reageert Yeşilgöz. „Het is aan hen. Ik vind het belangrijker om de nadruk te hebben op iedereen die wel meedoet, wat heel veel partijen zijn.”

Reactie Wilders

Wilders liet gisteren op X van zich horen over de kwestie. „Ze hebben onze grenzen wagenwijd opengezet, links-extremisten hun gang laten gaan, alle waarschuwingen jarenlang in de wind geslagen, collectief de andere kant opgekeken, en klagen nu over groeiend antisemitisme. Had eerder geluisterd, dan was ons veel ellende bespaard gebleven.”

„Als je kijkt naar de geschiedenis van dit land, zie je dat sinds de Tweede Wereldoorlog en daarvoor, tot vandaag, antisemitisme nooit weg is geweest. Vier jaar geleden hebben we samen met de ChristenUnie in een eerste initiatiefnota aangegeven dat dit wat ons betreft vooral komt door extreemlinks, extreemrechts en delen van de islamitische gemeenschap. Je moet het eerlijk kunnen benoemen en aanpakken. Te doen alsof nu ineens mensen wakker worden, is eerlijk gezegd nogal misplaatst”, vindt Yeşilgöz.

„Onze grootste zorg was vier jaar geleden: wordt Jodenhaat normaal in Nederland?”, vervolgt ze. „Als je kijkt waar we het vandaag over hebben, dat we in 2024 opgelucht ademhalen omdat we in de krant lezen dat een volgend concert van Lenny Kuhr zonder problemen is verlopen, laat zien dat het normaal begint te worden. En daar moet je stelling tegen nemen.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

