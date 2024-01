Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer dan 25.000 Palestijnen omgekomen sinds uitbreken oorlog

Er zijn al meer dan 25.000 Palestijnen omgekomen in de Gazastrook sinds het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël op 7 oktober vorig jaar. Dat melden de lokale gezondheidsdiensten onder de regering van Hamas.

Alleen al de voorbije 24 uur vielen er nog 178 dodelijke slachtoffers en 293 gewonden, aldus die gezondheidsdiensten. Het totaal aantal slachtoffers van het conflict staat daarmee op 25.105 doden en 62.681 gewonden.

Eerder deze week gaf Hamas aan dat ongeveer 70 procent van de dodelijke slachtoffers vrouwen, kinderen en tieners zijn. Ook een woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten zei in december tegen nieuwszender CNN ervan uit te gaan dat voor elke gedode militair van Hamas twee Palestijnse burgers omkomen. Dat noemde hij gezien de omstandigheden „een enorm positieve ratio”.

Vrijdag lieten de Verenigde Naties weten dat sinds het uitbreken van de oorlog ook bijna 20.000 baby’s zijn geboren in de Gazastrook, in „niet voor te stellen omstandigheden”. Volgens Tess Ingram, woordvoerder bij UNICEF, het Kinderfonds van de VN, „zou het moederschap een moment van blijdschap moeten zijn, maar komen kinderen in Gaza terecht in de hel”.

ANP

