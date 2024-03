Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn stiefdochter haat me’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Wesley (36), die de band met zijn stiefdochter ingewikkeld vindt.

„Mijn vriendin en ik zijn nu twee jaar samen. Zij kreeg op vrij jonge leeftijd een dochter met haar ex-partner. Maar die relatie hield niet echt lang stand. Toen mijn vriendin en ik elkaar leerden kennen en scharrelden, bleef haar dochter voor mij een beetje uit beeld. Pas als we echt serieus zouden zijn, zou ik meer in haar leven komen. Inmiddels is onze relatie van een serieuzer kaliber en krijg ik ook steeds vaker met haar kind te maken.

Lastige band met dochter van vriendin

De dochter van mijn vriendin begint te puberen en zit momenteel in een nogal uitgesproken fase. En kennelijk ben ik de grote vijand. Ze maakt er geen geheim van dat ze mij absoluut niet moet. Ze negeert mij en mijn vragen, luistert niet naar me en schroomt niet om tegen me uit te vallen en is vooral heel boos op mij. En ik merk dat mijn geduld daarin enorm op de proef wordt gesteld.

Mijn vriendin vindt het ook een hele lastige situatie. Ze probeert er voor haar kind te zijn, maar wil ook een relatie met mij opbouwen. Haar dochter haalt allerlei kapriolen uit om mij zo ver mogelijk uit haar buurt te houden. En hoewel mijn vriendin met haar probeert te praten, blijft haar dochter boos en opstandig.

Spanning in de relatie door stiefdochter

Ik loop voor mijn gevoel op eieren. Hoewel ik het idee heb dat ik me behoorlijk schik en aanpas aan de wensen van haar dochter, merk ik dat het ook onze relatie beïnvloedt. Mijn stiefdochter test mij en mijn vriendin, zet ons tegen elkaar op en zorgt voor veel spanning en ruzie.

Ik ben echt gek op mijn partner en ik wil het liefst bij haar zijn. Maar ik ga eerlijk zijn dat haar kind inmiddels wel tussen ons instaat. Als ik me bemoei met de opvoeding of het gedrag van mijn stiefdochter, leidt dit meestal tot ruzie. En ook mijn vriendin weigert mij daarin te betrekken.

Dilemma: hoe gaan stiefouders om met stiefkinderen?

Hoe doen stiefvaders of stiefmoeders dit? Hoe zorg je dat je in een nieuwe relatie niet de ‘boze stiefouder’ bent die de gezinsdynamiek komt opschudden? Natuurlijk wil ik ook een band met het kind van mijn vriendin krijgen en leuke dingen doen, maar nu zorgt ze voor heel veel spanning onderling. Hoeveel tijd heeft zoiets nodig? En hoe ga ik met haar om? Ik kan wel wat tips van mensen in vergelijkbare situaties gebruiken.”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Sterre (28), wiens collega een burn-out heeft, maar waar Sterre zelf haar twijfels over heeft. Ze komt haar namelijk tegen in de kroeg.

Lot schrijft: „Bij een burn-out helpt het juist om leuke dingen te gaan doen. Als je thuis op de bank of in bed depressief gaat liggen piekeren, gaat je herstel een stuk langzamer. Ik kreeg ooit ook op mijn lazer van mijn baas omdat ik naar een trampolinepark was gegaan tijdens mijn burn-out. Ik wilde gewoon een beetje lol maken omdat ik zo slecht in mijn vel zat. ‘Maar dan kun je ook werken’ is bullshit, want trampolines of bier drinken in de kroeg zijn echt behoorlijk minder stressvol dan werken.”

„Stop met oordelen! Hou je mening voor je! Iedereen heeft zijn eigen proces. Ga op een lieve manier het gesprek aan”, aldus Henny.

Thijs vindt: „Bij een burn-out is wat leuks doen juist een deel van de oplossing om uit die burn-out te komen. Wat dat dan precies is is voor iedereen verschillend.”

„Begrijpelijk dat je er wat dubbele gevoelens bij hebt omdat jullie als team haar werkzaamheden hebben moeten oppakken, maar in dit geval zou ik zeggen: leef en laat leven. Jij bent niet haar baas of therapeut, wat zij in haar eigen tijd doet is haar zaak. Iemand met een burnout heeft zichzelf vaak lange tijd helemaal weggecijferd, en gunnen zichzelf geen ontspanning of leuke dingen. Misschien voelt het krom, maar zo iemand moet ook weer leren van het leven te genieten. Dus stop met de sociale controle en focus je op wat op het werk gebeurt”, aldus Cleo.

