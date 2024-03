Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gijp en Derksen blijven gedragscursus weigeren: ‘Doe al 40 jaar aan grensoverschrijdend gedrag’

Johan Derksen en René van der Gijp gaan de gedragscursus tegen grensoverschrijdend gedrag – die verplicht is voor mensen die bij RTL, Talpa en de NPO werken – écht niet doen. Dat herhaalden ze gisteravond nog maar eens in Vandaag Inside.

„Ik wil niet lastiggevallen worden door jongelui die dit bedenken of dit eisen met lullige examentjes”, zei Derksen gisteren in het praatprogramma.

Verplichte cursus tegen grensoverschrijdend gedrag

Advocaat Job Knoester zit regelmatig aan tafel bij de Vandaag Inside-heren en gaf aan dat hij de training er al op heeft zitten. Toen gaf Derksen aan dat het allemaal maar „onzin” en „gelul” is. Ook zei hij dat hij er niks over had gehoord. „Ik ga op mijn 75ste dit soort onzin niet doen. Daar staat ook helemaal niets over in mijn contract, dus dat doe ik gewoon niet.”

Een dag later, gisteren dus, was Derksen niet van mening veranderd. „Als de directie nu slim is, vergeten ze mij dat ding toe te sturen”, zei hij. „Want als het een prestigezaak wordt, daar heeft niemand wat aan. Maar het is natuurlijk niet zo dat ik aan die gekkigheid mee wil doen.” Die uitspraak leverde Derksen nogal wat applaus op van het publiek. Volgens presentator Wilfred Genee kreeg Derksen vooral lof van „witte mannen op leeftijd”.

Derksen en Van der Gijp noemen cursus ‘onzin’ bij Vandaag Inside

Ook René van der Gijp is niet van plan de cursus te volgen: „Ik doe al veertig jaar aan grensoverschrijdend gedrag en ik ben niet van plan daar de laatste vijf jaar mee te stoppen”, zei hij lachend.

Talpa, waar Vandaag Inside onder valt, liet gisteren nog weten dat alle collega’s de cursus moeten volgen, „ongeacht contractvorm en functie”. „Het is belangrijk voor ons dat iedereen binnen ons netwerk deze training doorloopt, en we zetten ons actief in om dit te bevorderen”, liet de woordvoerder weten. „Dat doen we onder andere door actief te helpen herinneren, te monitoren en het gesprek aan te gaan.” Derksen zegt dat hij de uitnodiging nog niet heeft ontvangen. Politiek verslaggever Merel Ek stelde dinsdag in de uitzending dat de training voor 12 april moet zijn gemaakt.

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

Reacties