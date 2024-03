Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jim Bakkum blikt in Beau terug op Idols-gekte: ‘Geen normale tienertijd gehad’

Begin 2003 ontketenden Jim Bakkum en Jamai Loman een bizarre Idols-gekte in Nederland. Het hele land was wekenlang in de ban van de eerste muzikale talentenshow op de vaderlandse televisie. Ruim 21 jaar later blikt Bakkum met een theatervoorstelling terug op deze roerige periode. Hij schoof aan bij Beau om erover te vertellen.

In de tournee Oud geleerd, jong gedaan gaat Bakkum in duet met een opname van hemzelf uit 1998. Aanstaande vrijdag is de eerste show. Eerder schreef Bakkum ook al een boek die deels over deze tijd ging. Metro interviewde hem daar destijds over.

Jim Bakkum in Beau over roerige tienertijd

Beau van Erven Dorens herinnert zich dat Idols in die tijd „de allergrootste show ever” was. „Het was best een hit, inderdaad”, zegt Bakkum met gevoel voor understatement. De presentator vraagt zich af waarom dit als een goed moment voelt om terug te kijken op die tijd. Daarop legt Bakkum uit dat de tournee eigenlijk vorig jaar zou plaatsvinden, 20 jaar na dato. Dat jubileum wilde hij niet ongemerkt voorbij laten gaan.

„Het is onderhand zo lang geleden, dat het gewoon nostalgisch is geworden voor mensen die het nu terugkijken en voor mijzelf. Als ik de beelden terugzie of luister, heb ik warme herinneringen.”

Bakkum was pas vijftien jaar oud toen hij in de finale van Idols stond. Hij besefte op dat moment nog niet in hoeverre zijn leven in de war werd geschopt door zijn deelname aan de talentenjacht. „Dat kwam flink later pas. Als het in die mate is, word je verdoofd. Dat klinkt heel negatief, maar dat is ook goed, want ik ging er als een kind in een snoepwinkel doorheen. Voor mij is het een groot sleutelmoment geweest. Ondanks dat mijn carrière gewoon verder ging, merkte ik aan mezelf dat ik er erg aan bleef hangen.”

Als hij er zelf niet mee bezig is, herinneren de media er hem wel aan. Maar daar zit Bakkum niet mee. „Ik vind het nooit erg om het erover te hebben, ik vind het juist altijd heel erg leuk. Ik ben er ook trots op, maar het is nogal iets. Ik heb geen normale tienertijd gehad. Ik had niet anders gewild, maar het doet wel iets met je.”

‘Ik had dit niet zien aankomen’

Hoewel de Idols-hype al snel bizarre vormen aannam, ging de weg naar faam volgens hem toch enigszins geleidelijk. „Ik deed auditie. Die auditie komt op televisie en dan merk je hoe ze je profileren: ik kwam de hele tijd volop in beeld. Dan merk je dat er op school anders op je wordt gereageerd. Dat je pauzes niet meer hetzelfde zijn.”

„Ik stond in de Hitkrant, er stonden fotografen op het schoolplein. Dan merk je dat het echt serieus is. Mensen sliepen voor mijn deur. En dan kun je op een gegeven moment niet meer terug. Ik had dit echter niet zien aankomen, want dit was de eerste keer dat er zoiets op tv was. Je weet het effect niet en wat weet je überhaupt op je vijftiende?”

