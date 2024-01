Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hamas erkent fouten bij aanval op 7 oktober

De grootscheepse aanval op Israël door de Palestijnse militante beweging Hamas op 7 oktober was „een noodzakelijke stap” maar er zijn fouten gemaakt. Dat schrijft Hamas in een rapportage van zestien pagina’s in het Arabisch en het Engels.

Volgens Hamas was de aanval noodzakelijk om zich te keren tegen de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Maar er werden fouten gemaakt, door „de snelle ineenstorting van het Israëlische veiligheids- en militaire systeem en de veroorzaakte chaos in de grensgebieden met Gaza”. De beweging vermeldde niet welke fouten er werden gemaakt. „Als burgers het doelwit waren, gebeurde dat niet opzettelijk en in de loop van de confrontatie met de bezettingsmacht.”

Bij de aanval op 7 oktober werden ongeveer 1140 mensen gedood en werden zo’n 250 mensen gegijzeld. Van hen zijn er volgens de Israëlische autoriteiten nog 132 in handen van Hamas.

Reactie Israël

Hamas is door ooggetuigen beschuldigd van groepsverkrachting en genitale verminking. Deze beschuldigingen wijst de militante beweging van de hand als poging om Hamas te „demoniseren”.

Als reactie op de aanval van 7 oktober is Israël een offensief tegen Hamas in Gaza begonnen. Daarbij zijn al meer dan 25.000 doden gevallen. Hamas eist „een onmiddellijk eind aan de Israëlische agressie tegen Gaza, de misdaden en de etnische schoonmaak tegen de hele burgerbevolking”. De beweging verzet zich tegen inmenging van Israël en andere landen om te beslissen over de toekomst van Gaza. „We benadrukken dat het Palestijnse volk de capaciteit heeft om over zijn toekomst te beslissen en zijn interne zaken te regelen.”

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wees de eisen van Hamas resoluut van de hand. „In ruil voor de vrijlating van de gijzelaars eist Hamas een eind aan de oorlog, de terugtrekking van onze strijdkrachten uit Gaza, de vrijlating van alle moordenaars… Als we dat accepteren, zijn onze soldaten vergeefs gevallen. Als we dit accepteren kunnen we de veiligheid van onze burgers niet garanderen.” De Israëlische premier zei verder geen compromissen te willen sluiten „over volledige veiligheidscontrole van Israël over al het gebied ten westen van de rivier de Jordaan”.

