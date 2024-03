Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pro-Palestijnse actiegroep deelt beelden van verstoren optreden Lenny Kuhr: ‘Je moet je schamen’

Een optreden van zangeres Lenny Kuhr werd gistermiddag onderbroken door actiegroep Palestine Action NL. Kuhr, die Joods is, maakt er geen geheim van dat ze onder meer haar kinderen en kleinkinderen in Israël steunt. De activisten riepen onder meer dat Kuhr een terrorist zou zijn en delen de beelden van hun actie.

Kuhr is zangeres en oud-winnares van het Eurovisie Songfestival. Daar won zij de liedjeswedstrijd met haar nummer De Troubadour.

Pro-Palestina actiegroep deelt beelden

Gisteren trad de zangeres op in een theater in Waalwijk, maar werd haar optreden onderbroken door de activisten. Palestine Action NL heeft inmiddels een video van het voorval op hun social media-kanaal gedeeld. Daarop is te zien dat iemand uit het publiek naar haar begint te roepen. „Lenny schaamt u zich niet voor het supporten van de genocide?” Waarna Kuhr reageert: „Oh alsjeblieft”. Maar de man vervolgt: „Je kleinkinderen zijn medeplichtig. Ze zitten in het Israel Defense Forces en ze zijn medeplichtig aan genocide. Je moet je schamen. Jullie zitten allemaal aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Je moet je schamen voor uw propaganda”, roept de man.

Daarna is te zien dat de man uit de zaal wordt verwijderd. En Kuhr „Daag! Daag!”, naroept. Vervolgens roepen een paar vrouwen uit het publiek dingen richting Kuhr. „Free free Palestine. En die Lenny is een terrorist. Zij is een Zionist.”

Reacties op verstoring optreden Lenny Kuhr

Daarna klinkt de stem van een boze man, die de partner van Kuhr blijkt te zijn. „Het is mijn vrouw”, schreeuwt hij. „En jij gaat er godverdomme nu uit. Lenny Kuhr is geen terrorist. Als je Lenny ooit nog terrorist durft te noemen. Dan ga je over die balustrade”, aldus partner Rob Frank. De vrouw en Frank belanden in een duw en trek-situatie. Als de activisten het pand verlaten roepen ze nog „zionisten” en „terroristen” na.



Conflict Israël en Hamas in Gazastrook zet boel op scherp

Op X wordt veelvuldig gereageerd op de actie tijdens het optreden van Kuhr. En als het gaat over het conflict tussen Israël en Gaza, dan lopen de gemoederen nogal hoog op en de meningen uiteen. Ook uit de reacties blijkt dat.

In de Gazastrook is nog steeds een conflict gaande. Een conflict dat al jaren speelt, maar waar sinds de aanslag van 7 oktober op Israëlisch grondgebied de boel nog verder escaleerde. De strijd speelt zich af tussen Israël en de Palestijnse terreurbeweging Hamas. In Gaza zijn ruim 30.000 doden gevallen, vandaar dat inmiddels het woord ‘genocide’ klinkt.



Een concert verstoren van Lenny Kuhr, een grootmoeder die na 7/10 naar Israël afreisde om haar gewonde kleinzoon vast te houden, die altijd blijft herhalen: 'Ismaël en Izak hebben Abraham als stamvader' omdat ze gelooft in fundamentele gelijkwaardigheid: dieptriest & schandalig. — Johan Fretz (@JohanFretz) March 24, 2024



Je kunt de acties tijdens het concert van Lenny Kuhr prima veroordelen zonder direct de antsemitismekaart te trekken. De acties hadden niets met haar Joods zijn te maken, maar alles met haar eerdere verwerpelijke uitspraken. pic.twitter.com/TlYHAPqLfi — Gino de Robles 🔻🇸🇷🇵🇸🔻 (@GinodeRobles) March 25, 2024



Wat een tuig. Arme Lenny Kuhr. Arm Nederland. Al die politici die nu schande roepen hebben kilo’s boter op hun hoofd door jarenlang weg te kijken. Iedereen maar binnen te laten. Niet op te treden. ‘From the river to the sea’ niet strafbaar te stellen. Slappelingen.… — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 25, 2024



Zie wéér overal, zonder enig bewijs, claim van antisemitisme bij Lenny Kuhr, om Palestijns verzet te criminaliseren+stigmatiseren. Er worden duizenden mensen vermoord. Weerleg die extreemrechtse zionistische pogingen tot monden snoeren van moedige demonstranten. Free Palestine!🇵🇸 — @rzuaslan (@rzuaslan) March 25, 2024



Ik wist dat dit ooit zou gebeuren. Maar vreselijk dat het net Lenny Kuhr overkomt die het notabene altijd over vrede heeft. Concert van Lenny Kuhr in Waalwijk verstoord door pro-Palestijnse activisten /via @NOS https://t.co/uUGCGBzbg9 — Natascha van Weezel (@Natascharosa) March 24, 2024



Optreden Lenny Kuhr (74) verstoord: zangeres belaagd en uitgescholden door pro-Palestijnse activisten. Omdat ze Joods is… De Jodenhaat tiert welig. Verschrikkelijk. 🇮🇱 🙏 In Maastricht ook al met blokkade filmhuis vanwege Israëlische film. https://t.co/g5aep4SNAS — Caroline van der Plas (@lientje1967) March 25, 2024



Afschuwelijk en schandalig dat demonstranten het concert van Lenny Kuhr verstoren en haar uitmaken voor moordenaar. Deze intimidatie is onacceptabel.https://t.co/8kXoUpJIle — Frans Timmermans (@F__Timmermans) March 25, 2024

