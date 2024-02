Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

LLDL-kandidaat pijnlijk ongezouten over uiterlijk van zijn date: ‘Ik zoek een fotomodel’

Reynold en Rafaëla gaan met elkaar het LLDL-avontuur aan. En dat loopt allemaal best soepel. Maar als ze samen de balans opmaken, maakt Reynold wel een hele ongezouten opmerking over Rafaëlas uiterlijk.

In Lang Leve de Liefde komt nog al een breed arsenaal aan mensen voorbij. En ja, dat zorgt regelmatig voor vermakelijke televisie. Zo lagen kijkers nogal in een deuk om Diana. En ook het compliment van haar date over haar „tieten”, zorgde voor de nodige hilariteit.

Spraakmakende Lang leve de Liefde kandidaten

Ook een gesprek over ‘een vluggertje in de kleedkamer’ bezorgde kijkers nogal rode oortjes. Of deze twee dames, die een gigantische mismatch bleken en continu met elkaar in discussie belandden. Aan vermakelijk materiaal geen gebrek bij Lang leve de Liefde.

Ook Rafaëla en Reynold zijn dus met elkaar in de LLDL-villa beland. En de date verloopt behoorlijk soepel en vlotjes. Ze bespreken hun ervaringen op de bank. „Ik heb het echt naar mijn zin met je”, concludeert Rafaëla. „Lachen, lekker gieren! En jij?”, vraagt ze.

LLDL-Reynold deelt ongezouten mening over uiterlijk

Reynold blijkt heel blij met het innerlijk van Rafaëla. Dat zit wat hem betreft op 95 procent. Een hoge score dus. „Dat is leuk om te horen”, antwoordt Rafaëla tevreden.

Maar dan komt ook de ongezouten mening van Reynold op tafel. „Uiterlijk… dat is iets minder”, zegt hij ongenuanceerd, waarna hij begint te lachen. „Mijn droomvrouw is knapper.”

Rafaëla niet blij met opmerking

Rafaëla kijkt ietwat bedenkelijk, maar vraagt door. „In wat voor zin? Langer haar, blond haar, omschrijf het eens?” En daar weet Reynold wel precies wat hij zoekt. „Een fotomodel. Dat is iedereen zijn droomvrouw.”

„Ja precies”, reageert Rafaëla ongemakkelijk en verontwaardigd. En daar probeert Reynold de boel te redden. Maar die redding maakt het wellicht nog wel veel erger. Hij zegt namelijk: „Het is niet lullig bedoeld hè.” Waarna een geïrriteerde „uhum” bij Rafaëla volgt.

Hoe de date tussen deze twee verder verloopt, is vanavond in Lang Leve de Liefde te zien. Dat belooft wat.

