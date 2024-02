Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lang Leve de Liefde-kijkers in een deuk om deelneemster Diana: ‘Wat een geluid komt er uit die vrouw’

De liefde vinden is lang zo makkelijk niet. Dan maar via een tv-programma proberen, toch? Op die manier is het in ieder geval voor de kijkers nog vermakelijk. Bij Lang Leve de Liefde kun je vaak wel uitgaan van vermaak (en ongemakkelijkheid) en dat was gisteravond niet anders.

Frans en Diana gingen namelijk het date-huis in met z’n tweeën en kijkers liggen vooral in een deuk om Diana. „Wat een geluid komt er uit die vrouw”, klinkt het.

Opvallend duo in Lang Leve de Liefde: ‘Mooie tieten’

Ook Frans is een opvallende vogel. Hij geeft zijn date namelijk een compliment. En niet zomaar een, een compliment over haar ‘tieten’. „Wat vind jij sexy aan mij?”, vraagt Diana, met dik Brabants accent. „Sex bomb, sex bomb”, voegt ze er nog zingend en swingend aan toe. „Je mooie tieten”, komt het antwoord van Frans. „Mijn mooie tieten? Da’s knabbel en babbel”, reageert zijn date, terwijl ze elk van haar borsten even beetpakt en heen en weer schudt. „Als je hier aan knabbelt, begint die te babbelen”, en ze schatert het uit.

„Klein maar fijn, en sexy… Ja, mooie tieten”, weet Frans nog uit te brengen. Diana noemt hem nog een ‘vuile ouwe snoeperd’ omdat haar date haar zo bekijkt. De twee lijken het wel naar hun zin te hebben met elkaar, zeker als je op het geluidsniveau let. Vooral Diana schatert het regelmatig uit, springt op en neer en lijkt haar enthousiasme niet te kunnen bedwingen.

Onlangs ging het gesprek in Lang Leve de Liefde overigens over ‘een vluggertje in de kleedkamer’, waar kijkers nogal rode oortjes van kregen.

‘Hoe goed kun jij zoenen?’

Datzelfde gebeurt wanneer het duo een stel vragen voorgelegd krijgt. Om de beurt lezen ze een vraag aan de ander voor, om elkaar zo beter te leren kennen. „Op een schaal van één tot tien, hoe goed kun jij zoenen?”, wil Diana van haar date weten. „Ik heb nooit geen klachten gehad”, spreekt Frans uit. „Misschien waren ze onervaren”, klinkt Dianas reactie en ze buldert het wederom uit. „Ik denk een acht”, besluit Frans toch maar. „Nou, oh, zo… dat zijn dikke punten.”



Wanneer haar date de vraag terugkaatst, komt er een heel verhaal uit Diana: „Ik heb ooit een jongen gekust, maar dat stopte, want die kuste zo lang dat ie bijna stikte. Ja, ik ging gewoon door”, eindigt ze, terwijl Frans haar ietwat verward aankijkt. Staat hem dit ook te wachten? Het kan zomaar zo zijn, want de twee hebben heel wat uurtjes door te brengen met elkaar in het Lang Leve de Liefde-huis.

Een greep uit de reacties van kijkers:



Je zal toch 24 uur met zo'n lawaaipapegaai in een huis zitten #langlevedeliefde OR #lldl pic.twitter.com/JdqGw7TKMf — Wim 🎧 (@DPMMusic) February 19, 2024



Ik geloof niet dat ik dit langer dan een paar minuten vol hield…

Wat een ontzettend overdreven geschetter……

Diana irriteert me mateloos…

#lldl pic.twitter.com/V9xGtwtgaX — Pauli (@Faldelarie) February 19, 2024

Je kunt Lang Leve de Liefde terugkijken via KIJK.

