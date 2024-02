Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mr. Frank Visser-kijkers hebben te doen met weduwnaar Sytze: ‘Wat een verdriet’

Victor Brand ging gisteravond in Mr. Frank Visser: Hoe is het nu met? terug naar een burenruzie in Friesland. Een ruzie die nogal een verdrietige wending kreeg omdat buurvrouw Liesbeth overleed. En hoewel de burenruzie ook nu nog niet lijkt opgelost, hebben kijkers vooral te doen met weduwnaar Sytze.

Eddy en de van origine Duitse Ingrid hadden het in de eerdere Mr. Frank Visser Doet Uitspraak–uitzending aan de stok met Sytze en Liesbeth. Eddy en Ingrid beschuldigden Liesbeth en Sytze van bespieden en pesterijen. En ook een rij coniferen bleek reden tot conflict. De planten zouden het uitzicht van Eddy en Ingrid verpesten.

Liesbeth overleden in Mr. Frank Visser

Sytze beschuldigde zijn buren ervan dat zij zijn coniferen hadden vergiftigd. En hij had last van de geluidsoverlast die zij veroorzaakten. Mr. Frank Visser concludeerde uiteindelijk dat de geluidsoverlast van Eddy en Ingrid beperkt moest worden en Sytze moest stoppen met het filmen en fotograferen van zijn buren. En de coniferen moesten weg. Maar de belangrijkste boodschap van de televisie-rechter was: „Stop met ruzie maken en elkaar dwarsliggen. Gedraag u.”

Maar buurvrouw Liesbeth bleek ziek te zijn en aan het einde van de aflevering werd bekend dat Liesbeth was overleden. Kijkers waren nogal aangeslagen door dat nieuws. Ze benoemden dat dit treurige einde laat zien, dat er veel belangrijkere zaken in het leven zijn, dan ruzie maken met de buren.

Boete voor weduwnaar Sytze in Hoe is het nu met?

In de Hoe is het nu met?-uitzending van gisteravond gaat Victor Brand terug naar Friesland. Sytze heeft een deel van de coniferen, te laat, weggehaald volgens Eddy. En Mr. Frank Visser besloot dat als Sytze de coniferen niet op tijd weghaalde, daar een boete van 250 euro per dag op zou staan. Ook de camera’s, die weg moesten, hangen er nog. Iets waar Eddy en zijn vrouw een zaak van gaan maken. „Die is al onderweg”, aldus Eddy. Een bedrag van 32.000 euro dat Sytze moeten betalen.

Brand vraagt zich hardop af of het overlijden van Liesbeth hier iets mee te maken kan hebben. Maar Eddy en Ingrid houden voet bij stuk. Ze klussen overigens nog wel in de garage en op hun erf. Wat nog steeds voor lawaai zorgt.

Rouwende Sytze

Ook gaat Brand bij weduwnaar Sytze langs. Hij wil zijn camera’s op zijn erf behouden. En de coniferen haalde hij deels eruit. „Waarom zo moeilijk? Je wilt toch geen ruzie met de buren?”, vraagt Brand. „Nee, maar die buren willen wel ruzie met mij.”

Volgens Brand heeft Sytze de buurman met zijn acties een stok gegeven om mee te slaan. Brand geeft uiteindelijk Sytze een koptelefoon, tegen de geluidsoverlast van de buren. „Bedankt voor het cadeautje, maar ik heb ook nog een cadeautje voor jou”, zegt Sytze. Hij wil een liedje laten horen dat hij vaak voor Liesbeth speelde.

Kijkers hebben te doen met weduwnaar Sytze

Daarna pakt Sytze de gitaar erbij en begint hij te spelen. En Brand is duidelijk geraakt. „Mooi vent, dat geeft een beetje troost.” Brand en Sytze hopen dat alles uiteindelijk toch nog goed zal komen.

Kijkers hebben te doen met Sytze, die echt wel koppig en stug is. Maar volgens het kijkerspubliek rouwt de man en zouden Eddy en Ingrid best wat water bij de wijn mogen doen.



32000 euro eisen van je eenzame buurman terwijl je gewoon uitzicht hebt en zelf de uitspraak omzeilen en daardoor nog de hele dag herrie maken. Dan ben je af hoor.#mrfrankvisser — Dutch J (@lala22land) February 22, 2024



#mrfrankvisser tv moment van het haar wat mij betreft, wat een verdriet en wat een prachtig eerbetoon aan zijn vrouw😪😪😪..

En Victor is zo goed hier❤️ — Judith de grijs (@GrijsJudith) February 22, 2024



Te triest. Deze man is stuk. Heeft zijn maatje verloren. I.p.v. hem het leven zuur te maken zouden die buren wel eens wat liever en empathischer mogen worden.#mrfrankvisser — mijbedeja (@Plukkiess) February 22, 2024



Die man zit nog hartstikke in zn rouw. #mrfrankvisser — Claudia (@_cloudy_a) February 22, 2024



Jezus laat die man rouwen in vrede. Beetje janken om een paar bomen die aan de zijkant staan. #mrfrankvisser — Kels (@kelseyjoellle) February 22, 2024



Eigenlijk is dit weer een heel triest verhaal. Had allemaal niet zo hoeven lopen. #mrfrankvisser — mavaros (@mavaros) February 22, 2024

Je kijkt Mr. Frank Visser: Hoe is het nu met? terug via KIJK.

