Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wierd Duk krijgt bijval van VI-gezichten over uitspraken: ‘Dit wordt niet vaak gezegd op tv’

Journalist en Ruslandkenner Wierd Duk en Amerikadeskundige Raymond Mens vertelden bij Vandaag Inside dat Amerika profijt heeft van de oorlog in Oekraïne. Iets wat volgens Duk niet vaak gezegd wordt op tv, maar waar de VI-tafel zich wel in kan vinden.

NAVO-gezichten en militair deskundigen waarschuwden al eerder voor het dreigende gevaar uit Rusland. En ook in Nederland klinken geluiden dat er meer geïnvesteerd moet worden in defensie, wapens en de dienstplicht.

Wierd Duk: ‘Rusland wint oorlog Oekraïne’

Dat vindt Johan Derksen opvallend, mede doordat Nederland niet zolang geleden zich tegen wapens, oorlogen en defensiemaatregelen keerde. „Het zijn ook vooral linkse mensen die dat willen”, zegt Duk daarover. Waarna hij de woorden van D66’er Kajsa Ollongren aanhaalt over investeringen in de wapenindustrie.

Volgens Duk, die zelf in Rusland woonde, is Rusland de oorlog tegen Oekraïne aan het winnen. De Russen verkopen hun olie en gas aan de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika). „Dus ze leiden niet onder de sancties.”

Angst aanjagen Vladimir Poetin

Maar Duk gelooft niet dat Vladimir Poetin van plan is om verder oorlog in Europa te voeren. Een geluid dat wel veelal klinkt. Hij noemt deze zorgwekkende geluiden dan ook ‘paniek zaaien’. „Maar als je die angst aanjaagt, dan krijg je wel het mandaat voor meer geld voor defensie, meer geld voor de wapenindustrie.”

Hij snapt dat er vrees voor Poetin is, mede door de schade die in Oekraïne is aangericht. „Maar het is heel vreemd. Een aantal jaren geleden waren we nog aan het ontwapenen”, aldus Duk.

‘Poetin gaat geen NAVO-landen aanvallen’

Volgens NAVO-afspraken moet ieder land 2 procent van hun Bruto Nationaal Product investeren in defensie. Iets wat onder meer Nederland niet doet en waar Donald Trump over protesteert. Momenteel betalen de Amerikanen het meest aan de NAVO. „Daar had Trump gelijk in”, zegt Johan Derksen en dat beamen Mens en Duk.

Duk denkt niet dat Poetin Polen of de Baltische landen gaat aanvallen. „Die landen zijn gewoon deel van de NAVO. Poetin weet heel goed dat als hij zo’n land binnenvalt, hij de bommen van de NAVO op zijn dak krijgt.” De NAVO is militair gezien sterker dan Rusland. Volgens Duk heeft Poetin zichzelf goed gepositioneerd en heeft het voor hem geen enkele zin om NAVO-landen aan te vallen.

Oekraïne en Rusland om de tafel

Poetin is volgens Duk geen onvoorspelbare man. „Alles wat hij heeft gedaan, heeft hij aangekondigd.” Zo kondigde het Russische staatshoofd ook al lange tijd aan dat als de NAVO zich verder zou uitbreiden in het oosten, er een oorlog zou volgen. Wat nu dus in Oekraïne het geval is.

Derksen en Duk denken dat Oekraïne en Rusland om de tafel moeten. Duk haalt aan dat honderdduizenden Russen en Oekraïners gestorven zijn. „En waarom? Om niks.” Hij vindt uitspraken, van onder meer Mark Rutte, als: ‘Oekraïne moet de oorlog winnen’, heel vreemd. „Dat kan helemaal niet.”

VI-tafel is het eens met Wierd Duk

Daarna noemt Duk iets op dat hij zelf cynisch noemt en volgens hem niet vaak op tv wordt gezegd. „Waarom duurt dit voort in Oekraïne? Omdat de Amerikanen er ook profijt van hebben. Die Oekraïners vechten voor hen. Die verzwakken Poetin, die verzwakken Rusland. Dat is heel belangrijk voor Amerika.” Daarnaast haalt hij aan dat gas en olie niet meer in Europa komt en daardoor Amerika „heel duur” z’n gas aan Europa kan verkopen.

Amerika-kenner Raymond Mens knikt instemmend. Hij haalt de woorden van een Amerikaanse leider uit de senaat aan. „Hij zei: ‘Wat is er nou niet leuk aan dit conflict? Goed voor de wapenindustrie, we verzwakken een van onze grootste tegenstanders en de vluchtelingen vangt Europa op.” Volgens Duk interesseren leiders als Poetin of de Israëlische Netanyahu de dodenaantallen niet. „We zitten hier gewoon naar een slachting te kijken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🎯Wierd Duk: "de Amerikanen profiteren…. De oekraïne verzwakt Rusland en de #EU koopt nu massaal Amerikaanse wapen en #gas…" Eindelijk heeft iemand de moed om dit ook op tv te zeggen! #vandaaginside — Eelco Van Hoecke (@EelcoHoecke) February 22, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Juiste constatering Wierd Duk: het Westen, linkse politici en hoge militairen voorop, probeert haar burgers wijs te maken dat Rusland na ‘n overwinning in Oekraïne verder Europa intrekt. Propaganda om de geesten rijp te maken om enorm te gaan investeren in wapens. #vandaaginside — Toon Sesink (@Toon_Sesink) February 22, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wierd Duk:"Putin gaat nooit NAVO landen aanvallen. Probeer Zelensky aan de onderhandelingstafel te krijgen als Europa. USA gaat dat niet doen, die hebben alleen profijt van deze oorlog" Spijker op de kop Wierd! #vandaaginside — Fes Breda 💛🖤 (@FesBreda) February 22, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wierd Duk heeft helemaal gelijk. Gaan voor Vredesonderhandelingen !#vandaaginside — Marianne (@madelief114) February 22, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#vandaaginside Eindelijk een realistisch geluid door Wierd Duk. — Marian Leseman (@Suzanne11742704) February 22, 2024

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK.

Reacties