Rode oortjes in Lang Leve de Liefde: ‘Vluggertje in een kleedkamer’

Praatjes over koetjes en kalfjes hoeft niet voor de 46-jarige Marcel en de 42-jarige Susan in Lang Leve de Liefde. Hun gesprekken gaan al snel over ander soort dingen, zoals voorkeuren in de slaapkamer. Susan vraagt het daarom maar meteen: „Wat voor type ben je in bed?”

Marcel schroomt niet om een eerlijk antwoord te geven. „Ik kan heel rustig zijn, dat kan, maar het kan ook een hele andere kant op gaan. Het hoeft ook niet alleen met z’n tweeën te zijn. Kunnen ook dingen bij komen, experimenteren met bepaalde dingen.”

Lang Leve de Liefde

Ze vinden seks allebei belangrijk, zo blijkt uit hun date in de Lang Leve de Liefde-aflevering. Ook vinden ze het allebei leuk om te experimenteren: met speeltjes én met meerdere mensen. Als Susan een nieuw kaart van het stapeltje kaarten pakt, staat er wederom een seksgerelateerde vraag op. „Heb je liever dat seks elke keer een vluggertje is, of dat elke vrijpartij minimaal een uur duurt?”, leest Susan voor.

Marcel zijn voorkeur gaat uit naar langer. Susan kan zich daar ook in vinden, hoewel ze „een vluggertje” ook wel lekker kan vinden. Susan vraagt door en is benieuwd of Marcel ook fantasie heeft in de slaapkamer. „Dat zijn vaak van die spontane dingen”, legt Marcel uit. Susan vindt dat ook wel spannend. Zij vindt het leuk om de grens op te zoeken en plekken te vinden om het te doen, waar het eigenlijk niet kan en mag. „Dat kan bij de Scapino in een kleedkamertje of het kan thuis zijn. Ja, dat is wel het gezelligste, dat heeft wel iets.”



Toch zijn ze wel leuk samen.

Marcel en Susan #lldl — ℙ𝕒𝕦𝕝𝕒 🤞 (@Paulus_Paulala) February 5, 2024

Succesvolle date

De twee verplaatsen hun gesprek vervolgens naar de hot tub. Susan geeft toe dat haar libido „heel hoog is” en dat haar partner „dat ook moet hebben”. Ze wil ‘het’ binnen een relatie zo’n drie à vier keer per week doen. Dat is voor Marcel geen probleem, helemaal niet zelfs. Hij vindt haar drie à vier keer per week „nog weinig”. „Ik denk dat ik wel iets hoger zit”, geeft hij lachend toe.

Het is duidelijk dat de twee een goede match zijn. Ze kruipen aan het eind van de dag dan ook samen in bed, waar ze hun gesprek nog even voortzetten. Marcel leest nog een laatste kaartje voor: „Als jij een tweede date voor ons zou moeten plannen, wat zou je dan organiseren?” Hij beantwoordt eerst de vraag zelf. Als het aan hem lag, zouden ze naar een parenclub gaan. Susan schiet hierdoor in de lach: „Nou, dat is wel lekker direct.”

