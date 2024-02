Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goed cadeau voor je partner? Gedragswetenschapper legt uit hoe je dat doet

Is jouw partner binnenkort jarig? Een goed cadeau geven, kan best ingewikkeld zijn. Maar het geven van een juiste geschenk kan invloed hebben op je relatie. Maar hoe doe je dat?

Oké, een relatie is natuurlijk niet alleen gebaseerd op de cadeautjes die je elkaar geeft. Dít zou, volgens deze psycholoog, namelijk het geheim van een goede relatie zijn. En wellicht heb je iets aan deze trucjes, die je relatie in 7 dagen zouden kunnen verbeteren.

Gedragswetenschapper Scott Rick over cadeaus

Maar ook een goed cadeau draagt bij aan jullie band. Gedragswetenschapper Scott Rick legt tegen Psychology Today uit dat wij mensen grotendeels bezig zijn met.. onszelf. Maar als het over cadeautjes gaat, wij ons toch echt in een ander moeten verdiepen.

Als het gaat over het geven van een goed cadeau, vergt dat volgens Rick de nodige inzet. Al geldt dat natuurlijk niet voor alle cadeaus. Een bedankje voor een collega of een cadeautje voor de juf die afscheid neemt, vergt een andere aanpak dan een geschenk voor je partner of dierbaren.

Goed cadeau, slecht cadeau

Volgens Rick koop je de juiste cadeautjes voor jouw liefde door een beetje werk te verrichten. Goed luisteren, nieuwsgierig zijn en de tijd nemen, zijn daarin belangrijk. „De meeste cadeaugevers zoeken een snellere oplossing. Winkels en verkopers spelen graag daarop in. Zij verkopen producten die een illusie van begrip opwekken.”

Een van die ‘snelle oplossingen’ is door aan iemand persoonlijk te vragen wat hij of zij wil hebben. Rick benadrukt dat een slecht cadeau geven, niet al te bevordelijk is voor jullie band. Een slecht cadeau heeft namelijk een grotere impact op de relatie, dan een goed cadeau. Niet gek dus, dat we voor een veilige optie kiezen en simpelweg vragen wat iemand wil hebben.

Begrip en waardering in relatie

Maar de gedragswetenschapper legt uit dat je niet de indruk moet wekken dat een cadeau kopen een opgave of last is. Zoals: „Je verjaardag komt eraan. Wat ik je vorig jaar heb gegeven, vond je niet echt leuk, dus kun je me vertellen wat ik dit jaar voor je moet kopen?”. Foute boel volgens Rick, niet doen dus.

Hij vertelt dat het geven van een geschikt cadeau, begrip en waardering aan de ontvanger laat zien. Uit onderzoek blijkt namelijk dat getrouwde koppels elkaar meer waarderen, dan dat ze daadwerkelijk aan elkaar laten blijken. We zijn nu eenmaal niet altijd zo goed in het uiten van onze waardering.

Verrassing kiezen voor je partner

Volgens Rick tonen cadeautjes heel goed aan hoe het met die waardering gesteld is. En juist het verrassingselement is van belang bij het geven van een goed cadeau. Vragen wat iemand wil, haalt de verrassing weg.

En mocht jou persoonlijk toch gevraagd worden naar wat je voor je verjaardag wilt? Wees dan niet te specifiek. Laat ook een deel aan jouw dierbare over. Dan krijgt hij of zij de ruimte om je te verrassen.

Kortom, verdiep je in de persoon waar je een cadeautje aan geeft. En het allermooiste is als je helemaal zelf, de juiste verrassing kiest.

