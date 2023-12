Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

LLDL-kandidaten blijken gigantische mismatch: ‘Die meppen elkaar het huis uit’

LLDL-kandidaten Bonnie en Ozma blijken niet bepaald een goede match. Er vliegen sneren over en weer en de sfeer wordt steeds ijziger. En een yogasessie kan de dames ook niet ‘zen’ krijgen. Integendeel…

Waar Bonnie aan het begin van de Lang Leve De Liefde-date een spelletje en een boek geeft, heeft Ozma als cadeautje een handleiding over zichzelf bij zich. Met do’s en dont’s en een zelfportret van zichzelf als heks. „Dan moet je rennen”, aldus Ozma. Dat is wel een andere start dan bij LLDL-kandidaten Sylvia en René die na 24 uur smoorverliefd waren.

Bonnie en Ozma mismatch in Lang Leve de Liefde

Bonnie blijkt in het tv-programma van SBS6 niet op haar mondje gevallen en laat duidelijk weten wat ze wil in het leven. Ze slaapt met haar hond Bikkel, die ze ook bij zich heeft. En ze kan niet tegen autoriteit, legt Bonnie uit. „No shit, Sherlock“, reageert Ozma daarop. Waarna Bonnie zeer bedenkelijk kijkt.

Als Bonnie met haar moeder belt, lijkt ze nog wel vertrouwen te hebben in de komende 24 uur. Maar gedurende de date verandert dat drastisch. Bonnie praat vrij veel en daar begint Ozma zich duidelijk aan te irriteren. En dan beginnen de eerste ‘sneertjes’ over en weer te vliegen.

IJzige sfeer LLDL-kandidaten

Als Ozma voor Bonnie zalm staat te bakken, bespreken de twee hun liefdesleven. Ozma heeft geen vaste relaties gehad, maar vertelt dat ze momenteel heel gelukkig is. „Ik geniet van alle kleine dingen. Ik had een soort depressie…”. Dan valt Bonnie haar in de reden. „Als je last van Bikkel hebt, moet je het zeggen hè. Ik zie niet altijd waar hij zit.” En dat vindt Ozma eigenlijk niks. „Zal ik mijn verhaal even afmaken? Of vind je het niet interessant genoeg?” Waarna Bonnie ietwat bedenkelijk reageert en er een ijzige stilte volgt.

Tijdens het koken bekijkt Bonnie overigens kritisch de kookkunsten van Ozma. En als de zalm op tafel staat, noemt Bonnie op dat het wellicht te rauw is. „Zalm kun je helemaal rauw eten hè. Maar hij is rosé”, benadrukt Ozma.

Yogasessie om ‘zen’ te worden

Daarna vertelt Bonnie dat ze heel schoon is en thuis bijna geen bezoek wil. „Controlefreak”, concludeert Ozma. Ook vertelt Bonnie dat ze een zoon van 20 heeft, waarna Ozma inhaakt en zegt dat de mannen waarop ze valt van die leeftijd zijn.

De volgende ochtend besluiten de twee yoga te doen. Ozma denkt namelijk dat Bonnie het wel kan gebruiken om tot zichzelf te komen. „Op mij maak je een hele chaotische indruk.” Waarna Ozma uitlegt dat zij zelf de ochtend zo zen mogelijk begint. Maar dat zen-gevoel is er niet echt tussen deze twee LLDL-kandidaten.

‘Laat mij uitpraten’

Als Bonnie vraagt waarom Ozma salie aansteekt, bevalt Ozma duidelijk de toon van haar date niet. En als Bonnie dan ook nog zegt dat ze de rook niet lekker vindt ruiken, moet Ozma tot tien tellen.

Als Bonnie daarna niet echt rustig de yoga-flow te pakken krijgt, legt Ozma haar hand op haar knie. „Bonnie, lieve schat, zou jij het heel erg vinden om mij voor één keer uit te laten praten? Ik heb mijn zin nog niet eens afgemaakt of je valt me weer in de reden.”

Evaluatiegesprek

Bonnie denkt er overduidelijk het fijne van. „Nu zit je er echt een beetje bij alsof je straf hebt gekregen van de juf. En dat is niet zo”, zegt Ozma. Waarna Bonnie opstaat en uitlegt dat die yogasessie haar niet gaat lukken. „Mag ik je dan vragen om straks een kopje koffie voor mij te zetten?”, vraagt Ozma. „Ja hoor, zeg maar wanneer je klaar bent”, aldus Bonnie.

Tijdens een ‘evaluatiegesprek’ bespreken de twee de onstuimige yogasessie. Volgens Ozma heeft Bonnie geen rust in haar hoofd. Bonnie legt uit dat ze meditatie doet en ook slaapt met slaapmeditatie. „Medicatie of meditatie”, haakt Ozma in.

‘Jufferig’ en ‘Asociaal’

Bonnie legt uit dat ze zich niet echt op haar gemak voelt en zich stoort aan de manier van praten van Ozma. „Jij bent best wel jufferig en bestraffend. Ik ben geen kind van 5.” Ozma vindt het op haar beurt weer asociaal en respectloos dat Bonnie haar nooit laat uitpraten.

De twee hebben hun LLDL-date er overigens nog niet opzitten en in het voorfilmpje van de volgende aflevering is al te zien dat ze niet echt dikke vriendinnen zijn geworden. Dat belooft wat…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die 2 vrouwen……het wordt met de minuut erger bij die 2😱

Wat een mismetsj!!!! #langlevedeliefde OR #lldl pic.twitter.com/Jop3ZehtKo — 🍒~ Stippi Langkous~🍒 (@sweet_loulou82) December 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zet die twee vrouwen drie dagen samen en ze maken elkaar af…#lldl #LangLeveDeLiefde pic.twitter.com/Xxzt26ITZo — Heer der Nederlanden (@jonvandenb) December 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rustgevend sfeertje zo tijdens de yoga #lldl — Roos (@Rosaliefes) December 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hilarische mismatch! “Ik ben geen kind” maar: niemand uit laten praten, niet luisteren, concentratieboog van max. 3 seconden, lust alleen zalm en geen school afgemaakt. Nou Bonnie, ga snel weer buiten spelen, hier komt gedonder van. #lldl — Martina (@ladouffe) December 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kijkt Lang Leve de Liefde terug via KIJK

Reacties