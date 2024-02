Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Job Knoester haalt in Vandaag Inside flink uit naar Maarten van Rossem

Maarten van Rossem is niet Nederlands meest knuffelbare BN’er, dat weten veel mensen. Sterker nog, hij trapt links en rechts nog weleens op wat teentjes. Die van Job Knoester waren blijkbaar ook lang genoeg om op te trappen, want die haalt flink uit naar het Slimste Mens-jurylid, in Vandaag Inside.

Onlangs zagen we Özcan Akyol nog bij het voetbalpraatprogramma, hij sprak over „niet zo gezellige beelden” die er van Matthijs van Nieuwkerk zouden zijn.

Job Knoester bij Vandaag Inside: ‘De Slimste Mens vervelend programma’

Knoester is een gezicht dat we wel vaker zien aan de Vandaag Inside-tafel. Bijvoorbeeld toen hij in een verhit gesprek belandde met ‘psychopaat’ Mark Rutte of toen hij uithaalde naar Frans Timmermans. Nu ligt Maarten van Rossems hoofd op het hakblok én dat van Philip Freriks. Het begint met de vraag van Wilfred Genee welke programma’s Knoester ‘willen hebben’. „Je bent hot”, noemt de presentator het. Knoester noemt De Verraders dat in de lucht kwam, Marble Mania, en ook De Slimste Mens had wel interesse. Knoester: „Toen dacht ik: daar moet ik wel even naar kijken. Iedereen in mijn omgeving zei: hartstikke leuk. Mijn schoonmoeder noemde het ook het allerleukste programma om aan mee te doen.”

Dus keek hij een paar afleveringen. Maar om nou te zeggen dat dat in de smaak viel… „Ik vind het een verschrikkelijk vervelend programma. Iedereen vindt die Philip Freriks een heel aardige man, maar ik vind ‘t een hork.” Volgens Knoester is de kennisquiz-presentator totaal niet geïnteresseerd in het antwoord dat kandidaten geven op zijn vragen. „Dan kijkt ie alweer naar iemand anders.”

‘Elitaire lul met vingers’

En dan komen we aan bij Van Rossem. „Dat vind ik toch wel een beetje een elitaire lul met vingers”, besluit Knoester, waarna de studio in lachen uitbarst. „Hoe hij dat dan doet…”, komt er nog afkeurend achterna. En de kandidaten snapt Knoester niet echt: „Die zitten daar dan heel gespannen, alsof het heel belangrijk is.” Kortom: binnenkort nog geen Job Knoester in De Slimste Mens.

