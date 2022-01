Marble Mania is terug: als dit het niveau van de familie Meiland wordt…

Hard juichen voor rollende knikkers… Zou dat met Marble Mania op SBS6 wel wat worden? En of het wat werd: heel veel Nederlanders vergaapten zich aan schitterende knikkerbanen en simpelweg plat vermaak in tijden waarin zo weinig te doen was.

Marble Mania is vanaf vanavond terug. Met, zoals in de video te zien is, de familie Meiland. De Meilandjes bakken er weinig van, als we de beelden mogen geloven. Of beter gezegd: gillende vader Martien Meiland bakt er niets van. „Het is moeilijk for me.”

Avondklok en Marble Mania

Marble Mania kwam voor SBS6 begin vorig jaar op het juiste moment. De avondklok was in Nederland wegens corona net ingesteld en mensen hadden behoefte aan wat vertier. Dan zat je qua onderuit gezakt lekker wegkijken op de bank bij de duizenden knikkers wel goed. Goede doelen profiteerden er net als deze keer ook nog eens van. Nu kan het succes van Marble Mania natuurlijk niet alleen aan die avondklok worden toegeschreven. Avondklok of niet, bij een echt slecht gemaakt programma zappen de kijkers na een week weg. Maar nu niet. Het toch wel spannende rollen der knikkers trok steevast dik een miljoen kijkers.

Marble Mania viel ook in het buitenland op. Talpa’s John de Mol kon zich in de handen wrijven, want hij verkocht zijn bedenksel aan meerdere landen. Onder meer in Duitsland – opgenomen in dezelfde Nederlandse studio – is Marble Mania een groot succes.

Marble Mania met publiek

Metro sprak vorig jaar vooruitlopend op Marble Mania met Jack van Gelder, die de knikkerwedstrijden naast presentator Winston Gerschtanowitz van zijn typerende commentaar voorziet. Van Gelder was al teasend natuurlijk enthousiast, maar hield ook een slag om de arm: „Het wordt groots aangepakt, met banen van een fabelachtige kwaliteit. Maar het is afwachten of de kijkers erop aan slaan. Overal zijn cameraatjes, aan ieder detail is gedacht en de deelnemers hebben altijd iets met elkaar. En niemand wil verliezen natuurlijk.”

Wat Van Gelder, Gerschtanowitz en deelnemers als de familie Meiland mee hebben, is het feit dat er kon worden opgenomen met (bloedfanatiek) studiopubliek. In seizoen 1 werd er gekeken door… poppen. In de kleuren van de knikkers van de spelers.

‘Ik sta gewoon in een bak te koekeloeren’

Op z’n minst bijzonder is de deelname van het ‘nieuwe’ VI Vandaag-trio Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Volgende week, als ook hun talkshow voor het eerst te zien is, kunnen we het illustere trio al knikkerend aanschouwen. Vooral voor Johan Derksen moet de drempel hoog zijn geweest om mee te doen. Tijdens een van de laatste uitzendingen van Veronica Inside bespraken de heren Marble Mania. Sterker: ze verraadden gewoon de uitslag al, maar dat mag de pret vast niet drukken. „Ik sta gewoon in een bak te koekeloeren”, zien we René van der Gijp stikkend van het lachen in de eerste beelden zeggen.

Andere deelnemers Marble Mania seizoen 2

Behalve de Meilandjes en het VI-trio, zien we komend seizoen de zingende zussen van OG3NE, de topsporters Remy Bonjasky, Marit Bouwmeester en Henk Grol, de oud-Olympiërs Marianne Timmer, Nicolien Sauerbreij en Maarten van der Weijden, de darters Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort, de cabaretiers Roué Verveer, Jandino Asporaat, Jörgen Raymann en de Roelvinkjes: Dries, Donny en Dave.

Laatstgenoemde had het de afgelopen tijd maar druk. Hij knikkerde niet alleen in Marble Mania, maar was ook actief in The Big Balance en Special Forces VIPS. In een interview met Metro verklaarde Dave Roelvink: „De DJ-boekingen liggen door corona zo goed als stil, dus er is veel ruimte om nieuwe dingen te doen. Daarom heb ik tegen een aantal dingen ‘ja’ gezegd.”

Marble Mania is telkens op donderdagavond om 20.30 uur op SBS6 te zien. Terugkijken kan via Kijk.nl.