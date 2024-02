Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Özcan Akyol doet bij Vandaag Inside boekje open over beelden Matthijs van Nieuwkerk, bestaan die echt?

Bestaat er echt een video waarop te zien is dat Matthijs van Nieuwkerk uit zijn slof schiet? Özcan Akyol opperde dat laatst en schoof gisteren bij Vandaag Inside aan om het erover te hebben.

Het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Van Nieuwkerk is de laatste tijd veel besproken. Onlangs kwamen er nieuwe details naar buiten en haalde de presentator zelf fel uit in een brief naar RTL. Hij noemde dat de beschuldigingen van BNNVARA ‘een vernietigende impact’ hebben.

Özcan Akyol bij Vandaag Inside

Maar nu was ‘Eus’ onlangs bij Humberto aanwezig, waar hij vertelde dat hij beelden had gezien van „niet zo gezellig gedrag” van Van Nieuwkerk. Akyol was lange tijd tafelheer bij De Wereld Draait Door en onderhoudt een goede band met Matthijs van Nieuwkerk. De heren van Vandaag Inside voelden hem gisteravond aan de tand: bestaat dat filmpje écht?

De video is namelijk niet openbaar, dus veel mensen twijfelden aan de echtheid ervan. Özcan Akyol zegt dat het filmpje „op de telefoons van de mensen om wie het gaat” staat. „Als je zo gaat provoceren, hoop je dat diegene die het zegt het gaat geven natuurlijk. Maar dat doe ik niet, want het zijn de filmpjes van die mensen en die gaan erover. Ik niet. Het filmpje bestaat zeker.”

Video van ‘niet zo gezellig gedrag’ Matthijs van Nieuwkerk

De beelden zouden zijn geschoten voor een documentaire rondom De Wereld Draait Door. Akyol was naar eigen zeggen niet eerder bekend met dergelijk gedrag van zijn goede vriend. „Het was kennelijk iets wat al langer bekend was in die omgeving. Dat die repetities zo fel waren. Dat hij mensen kon uitschelden van: ‘Waarom is dat beeld er niet en schiet eens op godverdomme’. Dat soort dingen.”

„Ik vertelde dat ik ervan was geschrokken, en alle redacteuren die ik daarna tegenkwam, zeiden van: ‘Ja dit was elke dag, dit is helemaal niet bijzonder’. Dat ik het nooit heb geweten was naïef van mij”, aldus Akyol, die nu met een dubbel gevoel naar zijn uitlatingen van vorige week kijkt. „Ik was misschien iets te eerlijk over het proces waarom ik hem niet meer voor 100 procent kan verdedigen en waarom dat veranderd is bij mij. Kennelijk is dat voor de media heel erg belangrijk.”

