Job Knoester haalt in De Oranjezomer uit naar Frans Timmermans: ‘Hij is onbetrouwbaar’

De strijd om het premierschap ligt wijd open. Wordt het Dilan Yeşilgöz, Frans Timmermans of toch Pieter Omtzigt? Volgens Job Knoester zijn zowel Timmermans als Omtzigt niet geschikt als premier. De advocaat gaf gisteravond in De Oranjezomer op SBS6 zijn ongezouten mening over de heren.

Je kunt veel zeggen over de situatie in politiek Den Haag, maar saai is het in ieder geval niet. Aan de talkshowtafel van Hélène Hendriks is het onderwerp gretig voer voor discussie.

De Oranjezomer over Omtzigt

De grote vraag van dit moment is wat Pieter Omtzigt gaat doen. In de peilingen staat hij op 46 (!) zetels, maar dan moet hij zelf wel eerst een knoop doorhakken. Hij is namelijk op dit moment nog partijloos. Gaat hij een eigen partij oprichten, zich aansluiten bij een bestaande partij of gooit hij toch de handdoek in de ring?

Voetbalanalist Youri Mulder is ook te gast en dat blijkt de man te zijn die hier meer over kan vertellen. Hij woont bij de politicus om de hoek en heeft insider-info. „Uit betrouwbare bon weet ik dat hij óf gaat stoppen, óf een lijst gaat beginnen.” Hendriks is benieuwd of Mulder al benaderd is. „Ik ken hem verder niet”, bindt hij wat in. „Mensen in mijn familie kennen hem en onze kinderen zitten bij elkaar op school.”

Knoester denkt niet dat Omtzigt er goed aan doet om premier te worden. „Het is een uitstekend Kamerlid, maar geen premier”, vindt hij. „Ik denk niet dat hij in staat is om zoiets te leiden. Hij is heel goed in het uitzoeken van misstanden, dossiervreten, goed tegenwicht geven. Ik heb de laatste jaren best wel veel mensen gesproken vanuit het CDA die met hem hebben samengewerkt. Zij zeggen allemaal dat het een uitstekend Kamerlid is, maar dat hij wel gekke kanten heeft, dat hij helemaal ontploft. Een beetje à la Mark Rutte”, doelend op het feit dat Rutte bekendstaat een kort lontje te hebben.

‘Frans Timmermans niet betrouwbaar’

Van Timmermans is Knoester al helemaal geen fan. „Ik vind het dus heel lastig om te kijken waar ik op ga stemmen. Ik wilde PvdA niet op voorhand uitsluiten, zeker niet… Nu wel, vanwege Frans Timmermans.”

Knoester legt uit wat er volgens hem mis is met de PvdA’er (straks op één lijst met GroenLinks): „Ik vind dat je als partijleider of premier een paar kernwaarden nodig hebt. Een daarvan is betrouwbaarheid. Die betrouwbaarheid zie je op momenten van grote crisis. MH17 was een hele grote crisis. Eigenlijk precies om de redenen die Jeroen Pauw uit de doeken deed bij Renze. Dat hij na die emospeech bij Pauw dat mondkapje had zitten verzinnen. Op zo’n onderwerp. Dan ben je niet betrouwbaar.”

