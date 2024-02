Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbazing onder Ik Vertrek-kijkers: ‘Allemaal opgezette dieren mee?’

Ik Vertrek doet wel vaker de wenkbrauwen fronsen, maar gisteren was dat om een heel bijzondere reden… Marco en Caroline verhuizen namelijk naar Kroatië en het is niet de verhuizing (of het misgaan van de verbouwing) dat bij kijkers opvalt, maar wát het stel precies meeneemt.

Er gaan namelijk twee opgezette honden mee.

‘We hebben ze altijd bij ons’

Het stel, van allebei 52 jaar oud, verruilt Nederland voor Kroatië, mede door de schoonheid van het land. In Mičetići willen ze meerdere appartementen verhuren, maar bij het tekenen van de koopovereenkomst, ontstaan er al problemen. De vorige eigenaar hield namelijk belangrijke informatie achter en de relatie is op z’n zachtst gezegd gespannen. Afijn, ze tikken hun droomhuis op de kop voor 460.000 euro en kunnen beginnen.

Maar alvorens de verbouwing kan beginnen, is er nog de emigratie zelf. En ook dat krijgen kijkers te zien. Wat neem je allemaal mee als je van land wisselt om je droom waar te maken? De allerbelangrijkste spullen, uiteraard. Voor Marco en Caroline horen daar hun honden Smokey, Hugo en Mop bij. Klein puntje: Smokey is de enige van dit drietal die nog in leven is. De andere twee honden heeft het stel laten opzetten. „Nu hebben we ze gewoon altijd bij ons”, legt Caroline uit. „Sommige mensen vinden dat misschien ook raar.”

Opgezette honden emigreren mee in Ik Vertrek

De opgezette honden worden met liefde geaaid en ook Smokey „geeft een kusje”. „Dat is jouw broertje”, spreekt Caroline de kleine viervoeter toe. „Daar is ze mee opgegroeid.”

„Er is geen grotere vriend dan een hond, hè”, besluit Marco. Ondanks dat het stel blij is dat ze hun trouwe viervoeters nu altijd bij zich hebben, is er wel een puntje. Waar moeten ze ze neerzetten?



Kijkers fronsen inderdaad hier en daar de wenkbrauwen. Een greep uit de reacties:



Je beste vriend laat je natúúrlijk opzetten #ikvertrek pic.twitter.com/TvlcFhlqFt — surlalune @carelris.bsky.social (@carelris) February 20, 2024



Smokey weet ik ben de volgende die word opgezet en slaapt met 1 oog open. #ikvertrek pic.twitter.com/E9c1ZWhegS — Old Amsterdam (@TheMrsHolzken) February 20, 2024



Er is hier wel sprake van een vooropgezet plan 🫣🤣#IkVertrek pic.twitter.com/w1pCg5HNPt — Mark (@markdehaann) February 20, 2024



Ik ga emigreren en neem mee: 2 opgezette honden, 1 opgezette schilpad, 2 hernia's, 1x rug klachten en…….De Senseo….. #ikvertrek pic.twitter.com/e7Hv4Rr4BG — Old Amsterdam (@TheMrsHolzken) February 20, 2024

Je kunt Ik Vertrek terugkijken via NPO Start.

