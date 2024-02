Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mannen of vrouwen? Dit geslacht hoeft kennelijk minder te sporten om gezond te blijven

Sporten is gezond. Maar kennelijk hoeft het ene geslacht minder te sporten dan het andere. Maar wie hoeven er minder te bewegen, mannen of vrouwen? En hoeveel sporturen is dan voldoende?

Beweging en sporten is essentieel voor een gezonde leefstijl. Eerder schreef Metro nog over deze gezondste en effectiefste workouts, volgens een Harvard-professor.

Welk geslacht kan minder sporten?

Blijkbaar hoeft één geslacht minder oefeningen te doen om hun kans op vroegtijdig sterfte of hart- en vaatziekten te verkleinen. Onderzoekers ontdekten namelijk dat mannen gemiddeld 300 minuten per week moeten sporten om de maximale voordelen te behalen en bij vrouwen is dat 140 minuten per week. Oftewel, vrouwen hoeven minder te sporten voor gezondheidsvoordelen.

Maar waarom is dat? Ook daar hebben de onderzoekers een antwoord op. Door verschillen in anatomie en fysiologie hebben mannen hun fysieke voordelen harder nodig. Ze zijn er immers meer van afhankelijk. Zo hebben mannen een groter hart en grotere longen.

Onderzoek mannen en vrouwen

Vrouwen hebben minder van deze lichamelijke voordelen. Daarom vraagt een workout meer van het vrouwelijke lichaam, dan van een man. Daardoor halen vrouwen per minuut meer uit een training dan mannen. En daarbij maakt het niet uit om wat voor soort sport of bewegingsvorm het gaat.

De onderzoekers bekeken data over vrije tijd en beweging van honderduizenden Amerikanen tussen de 27 en 61 jaar. Onderzoeker Susan Cheng legt uit dat de wetenschappers niet hadden verwacht dat het verschil tussen man en vrouw zo groot zou zijn, schrijft Scientias. „Mannen die meer bewegen, zien hun kans op vroegtijdig overlijden verlagen met 15 procent, terwijl dit voor vrouwen 24 procent bedraagt”, aldus Cheng.

Meer sporten en bewegen

Daarnaast bleek dat vrouwen die meer sportten de kans op een hartaanval met 36 procent verkleinden. Mannen die meer sportten, verkleinden diezelfde kans met 14 procent.

Vrouwen halen dus sneller en meer voordeel uit een training. De onderzoekers hopen daarom dat vrouwen meer gemotiveerd raken om te bewegen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk ook dat de meeste deelnemers te weinig bewegen. Slechts 33 procent van de vrouwen en 43 procent van de mannen beweegt genoeg.

