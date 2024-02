Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Coen Verbraak reageert op boze ‘rode kaart’ Mart Smeets

Mart Smeets is flink uit zijn slof geschoten tegen Coen Verbraak en daar ontstond dan ook nogal wat ophef over. In gesprek over grensoverschrijdend gedrag bij de NPO, dreigde Smeets Verbraak ‘een rode kaart’ te geven als hij doorvroeg. Coen Verbraak schoof gisteren aan bij talkshow Humberto en reageerde daar op het voorval.

Toen het interview net naar buiten kwam, veroorzaakte het een hoop ophef. Verbraak ondervroeg Smeets namelijk, maar die liet duidelijk blijken daar niet op te zitten wachten. De woorden „onbeschoft” en „intimiderend” klonken toen over Smeets, vanuit de samenleving.

Coen Verbraak: ‘Als je iets wil zeggen, bel je nog een keer’

En nu? Heeft Smeets gezien hoe hij zich tegenover Verbraak gedroeg en excuses gemaakt? Daar is geen sprake van. De voormalig NOS-presentator heeft volgens Verbraak wel een voicemail bij hem achtergelaten.

In de documentaire over de werkcultuur bij de NPO reageerde Smeets fel op vragen van Verbraak over een voorval waarbij hij presentatrice Aïcha Marghadi op de redactie van NOS Sport voor schut zou hebben gezet. De NTR liet na de commotie die ontstond over de uitlatingen van Smeets weten dat hij zijn excuses had aangeboden aan de makers van de documentaire.

„Ik heb hem niet zelf gesproken, hij stond op mijn voicemail of ik hem terug wilde bellen. Ik dacht: als je iets tegen me wilt zeggen, dan bel je gewoon nog een keer, lijkt me”, zegt Verbraak nu, die niet heeft teruggebeld.

‘Hoef geen excuses van Mart Smeets’

De presentator hoeft ook geen excuses. „Ik vind het veel belangrijker dat hij die vrouw excuses aanbiedt, Aïcha Marghadi. Daar gaat het volgens mij om.”

Verbraak was erg verbaasd dat Smeets zo reageerde toen hij hem naar het incident vroeg. „Dat begreep ik helemaal niet. Ik vond het ook niet zo verstandig van hem”, zegt hij. „Maar ja, hij is zoals hij is natuurlijk: Smeets.”

Rode kaart

Smeets zei in de documentaire onder meer dat hij zich het voorval en de presentatrice niet meer kon herinneren en dat hij het zich ook niet kon voorstellen omdat hij juist „vrij hoffelijk” is tegenover vrouwen. Toen Verbraak bleef doorvragen, dreigde Smeets hem een „rode kaart” te geven als hij over het onderwerp zou doorgaan.

