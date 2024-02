Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Hartverscheurend’ afscheid Jeffrey maakt diepe indruk op Over Mijn Lijk-kijkers: ‘Wat is het leven soms oneerlijk’

Iedere aflevering van Over Mijn Lijk is weer even heftig en mooi tegelijk. Gisteravond zagen kijkers hoe Jeffrey in een hele korte tijd naar zijn euthenasie toeleefde en afscheid nam. En dat maakte diepe, diepe indruk.

De ongeneeslijk zieke Eva (23), Jeffrey (35), Zoë (27), Jegor (31) en Maaike (32) vertellen in Over Mijn Lijk over hun leven met kanker en de acceptatie met hun naderende overlijden. Vorige week zagen kijkers dat Tim Hofman afscheid nam van Zoë. Tien dagen later overleed ze aan de gevolgen van botkanker.

Hartverscheurende aflevering Over Mijn Lijk

Wie Over Mijn Lijk kijkt, kan maar beter een doos met tissues naast zich hebben staan. Iedere aflevering is weer even heftig, maar ook mooi. En oogst veel lof bij het kijkerspubliek.

Eva viert haar 25ste verjaardag en dat gaat met een lach en een traan. Haar verjaardag is namelijk ook een afscheidsfeestje. Ook ziet de kijker de beelden van de uitvaart van Zoë, die in de vorige aflevering voor het laatst te zien was. En Tim gaat op kraamvisite bij Jegor en Daisy, die net een zoon hebben gekregen. Jegor durft te zeggen dat hij zijn ziekte inmiddels als een zegen ziet. En hij realiseert zich hoe dankbaar hij is voor zijn vriendin en de geboorte van hun zoon.

Euthanasie van Jeffrey

En hoewel je als kijker ook stiekem hoopt dat de deelnemers tóch een goede uitslag of ontwikkeling te horen krijgen, laten de beelden van Jeffrey zien hoe keihard het leven met een ongeneeslijke ziekte kan zijn.

Terwijl het huis van hem en zijn gezin geschilderd wordt, bespreekt Jeffrey met zijn vrouw en kinderen zijn uitvaart. Het is in een korte tijd heel slecht met hem gegaan. Zo slecht dat hij besluit om deze laatste fase thuis door te willen brengen en euthanasie te plegen.

Kijkers diep geraakt

Jeffrey staat erop dat het huis voor zijn vrouw en kinderen wordt opgeknapt. Maar hij weet ook dat hij het eindresultaat niet gaat zien. Zijn vader Arie staat de muren te verven en vertelt dat hij tijdens de uitvaart een fotoserie van Jeffrey wil laten zien. En als hij dat vertelt, en overduidelijk een brok in zijn keel krijgt, heeft ook Jeffrey het heel moeilijk. Beiden houden het niet droog.

Jeffrey laat op de begraafplaats zien waar hij komt te liggen. Bij het graf van zijn opa. Zijn kinderen dartelen tijdens dat gesprek over de begraafplaats. Zes dagen later gaat Hofman nog een laatste keer langs om afscheid te nemen van Jeffrey, vlak voordat hij euthanasie pleegt. „Goede reis. Het was een genoegen je te leren kennen. Groetjes daarboven”, zegt Hofman.

Wederom ontroeren die woorden en beelden kijkers. En maakt de aflevering van gisteravond diepe, diepe indruk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat heb ik met die kinderen te doen zeg😥Aangezien ik zelf heel jong mijn vader verloor snap ik wat ze meemaken 😥#overmijnlijk pic.twitter.com/oCAeXuJ9F5 — Bella🏁 (@Bella79361979) February 21, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tranen met tuiten. Mán wat is het leven soms oneerlijk. Lieve Zoë en Jeffrey, ik hoop dat jullie op een fijne plek zijn en bedankt dat we jullie een beetje mochten leren kennen. Leef je mooiste leven.

Heb respect voor de ander, en blijf bij jezelf 💜🦋 #overmijnlijk — Bo (@bo_1016) February 20, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hartverscheurende aflevering van #overmijnlijk , #jeffrey en zijn gezin, zijn vader, keiharde realiteit, tevens flashback naar overlijden mijn vader in 2003 aan deze kutziekte.

Dan weet je dat je je niet zo druk moet maken op #NACpraat .. .. pic.twitter.com/jB3CeFLvvz — Alex van der Pluijm 💛🖤 (@AlexvanderPluij) February 21, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#overmijnlijk die kindjes van Jeffrey, hoe dat manneke naar zijn vader kijkt op de begraafplaats, mijn hart breekt — Lydia Smits ⚓ (@lydiasmits) February 20, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oh Jeffrey toch 😪

Wat schrik er van hoe snel het is gegaan.#Overmijnlijk pic.twitter.com/PXbbzCj4IH — ✧*𝓚𝓲𝓶 *✧ (@kims46) February 20, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kijkt Over Mijn Lijk terug via NPO Start.

Reacties