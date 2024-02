Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huwelijk tussen Anneke en Dirk sneuvelt in Married At First Sight: ‘Ik had nee moeten zeggen’

Anneke (60) heeft gisteravond in Married At First Sight de stekker getrokken uit haar huwelijk met Dirk (67). Het botert al langer niet tussen het echtpaar. Een kortstondige pauze bleek averechts te werken. Dirk wilde het huwelijk nog wel een kans geven, maar voor Anneke is het écht einde oefening.

Het koppelen tussen zestigers blijft volgens presentator Carlo Boszhard spannend, door hun bak aan levenservaring. De vraag is dan of ze iemand kunnen toelaten in hun liefdesleven. De experts durfden het aan met Dirk en Anneke. Op de dag van het jawoord leek dit nog een schot in de roos, maar bij Anneke sloeg de twijfel al snel toe. Ze gaf aan geen kriebels te voelen (iets waar een ander MAFS-koppel ook al last van heeft). Deskundige Eveline adviseerde Anneke om een andere kamer te nemen even tot rust te komen.

Anneke en Dirk hebben apart geslapen in Married At First Sight

Vanuit haar bed laat Anneke van zich horen. „Na een heel heftige dag gisteren heb ik vannacht goed geslapen in mijn eigen kamer. We hebben straks nog een gesprek en misschien kunnen we er nog een leuke dag van maken hier.” Ook Dirk heeft goed geslapen. „Ik ben wel gewend om alleen te slapen. Maar ja, in de ‘scene’ van getrouwd zijn en een partner hebben, is het dan weer vreemd. Ik ben wel heel nieuwsgierig naar wat deze dag mij gaat brengen.”

Anneke gaat in ieder geval eerlijk zijn. „Ik zou graag willen weten hoe hij zich voelt en hoe hij erin staat, maar ik wil hem ook graag duidelijk maken dat er tussen ons geen romantische match is. Maar we hebben nog een dag, misschien krijg ik een Dirk te zien die ik graag had willen zien.” Dirk heeft stiekem nog hoop. „Ik ga toch proberen te kijken of er nog ruimte of mogelijkheden zijn om de relatie weer leuk te kunnen maken. Het liefst zou ik getrouwd willen blijven en ik hoop dat dat wederzijds is.”

Het gesprek

Anneke en Dirk hebben hun gesprek in de tuin van het hotel. Dirk staat op als Anneke aan komt lopen en probeert toenadering te zoeken, maar ze deinst achteruit. Ze zit duidelijk niet te wachten op een kus of knuffel.

„Wat zie je er mooi uit”, probeert Dirk nog. Hij zegt er nog voor open te staan om elkaar beter te leren kennen. Annekes woorden zijn weinig hoopvol. „Ik vind het wel fijn dat we dit even kunnen doen. Even afspreken en je ook mijn excuses aanbieden dat ik ‘ja’ heb gezegd. Ik had het niet moeten doen. De reden dat ik hiermee door ben gegaan is vooral omdat ik jou niet wilde kwetsen en dat heb ik wel gedaan.”

Dirk denkt dat het een hectische tijd is geweest en dat ze daardoor de balans kwijt waren. Anneke is het daar niet per se mee eens: „Je hebt het steeds over balans. Mijn balans hoef ik niet terug te vinden.”

‘Het spijt me enorm’

Dirk vraagt zich of dit inhoudt dat er geen ruimte meer is om elkaar terug te vinden. „Voor vandaag denk ik wel. Ligt eraan hoe ik me voel na dit gesprek.” Rooskleurig ziet het er op dat moment niet uit. „Je gaf me net weer geen ruimte, je liep op mij af”, zegt Anneke over de begroeting.

Weer zegt Anneke dat ze nee had moeten zeggen. „Door het feest, de leuke kleding, de entourage en onze dierbaren die zo blij waren voor ons heb ik het niet goed kunnen zien. Ik wist het ’s avonds al. Het spijt me enorm voor jou”, zegt Anneke. Dat hakt erin bij Dirk. „Wauw.”

Hij is teleurgesteld en bedroefd. „Ik kreeg van de experts te horen dat ik met een fantastische vrouw ga trouwen. Er was een enorme klik, een match. En jij kwam binnen en ik dacht: dat is ze.” Anneke denkt dat de experts ernaast zitten. „Als ze goed naar mij hadden gekeken, hadden ze geweten dat dit geen match was, want ik zie geen enkele overeenkomst tussen ons. Maar ik waarder jou enorm als mens. Het zegt niks over jou, maar vooral wat over mij.”

Geen koppelsweekend in Married At First Sight

Hierop zegt Dirk dat hij dan geen zin meer heeft om energie in de relatie te steken. Dat is voor Anneke helemaal goed, want zij wil naar huis. „Ik ga niet met jou naar het koppelsdiner en zeker niet naar het koppelsweekend”, zegt Dirk. „Dat zou ik ook beslist niet willen”, antwoordt Anneke.

„Mag ik jou een advies geven?”, zegt Dirk even later. Anneke is onverbiddelijk. „Nee, dat mag jij niet. Nu ga je weer op dat spoor. Jij moet je zorgen en je problemen bij jezelf houden. Ik heb daar geen behoefte aan. Het gaat goed met me en ik hoop ook met jou.”

Dirk is er klaar mee. Hij kondigt resoluut aan afscheid te nemen, waarop Anneke nog maar eens benadrukt dat ze niet wil dat hij haar aanraakt. Geïrriteerd beent hij weg. „Wat een dramaqueen zeg, echt niet te geloven, daar ben ik mee getrouwd. Krankzinnig. Daar wil ik geen seconde meer bij zitten.”

