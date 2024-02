Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eric Corton gaat de zorg in: ‘Moet veel toegankelijker worden’

Dat er mensen nodig zijn in de zorgsector, moge duidelijk zijn. Maar het is nu eenmaal niet makkelijk om morgen in een verzorgingstehuis of ziekenhuis te beginnen. Je moet je laten omscholen of al diploma’s op zak hebben. Eric Corton gaat de switch naar de zorg maken en schoof gisteren aan bij Sophie & Jeroen.

Corton vindt dat het veel makkelijker en toegankelijker gemaakt moet worden om de zorg in te gaan. Zo kunnen veel sneller veel meer mensen de handen uit de mouwen steken.

Tekort aan zorgpersoneel

‘Ik bied u mijn handen aan het bed, waarom moet ik dan opnieuw leren rekenen?’, schreef Eric Corton in een brief aan de Volkskrant over zijn wens om in de ouderenzorg te werken. Dat idee ontstond bij hem toen hij zijn vader verloor aan Alzheimer. „Dat is heel verdrietig, zeker bij Alzheimer, omdat je alles verliest”, vertelt hij aan presentatrice Sophie Hilbrand. Maar, benadrukt hij, het personeel in het verzorgingstehuis deed er alles aan om de laatste momenten van zijn vader zo waardig mogelijk te maken. Dat inspireerde hem om hetzelfde te willen doen.

Het is ook niet te ontkennen dat Nederland vergrijst. Zeker in tehuizen voor ouderen zijn dus handjes nodig. Volgens Corton kan veel van dat werk ook zonder diploma, dus waarom is het op dit moment zo moeilijk om in te stromen?

Eric Corton de zorg in: ‘Theoretische stof moet zin hebben’

„Er is veel doorwerkdruk, dus er is nú een enorme groep mensen nodig die hand- en spandiensten kunnen verrichten”, vertelt Corton bij Sophie & Jeroen. „In dit geval zijn het zorgtaken die ongediplomeerd ook te doen zijn. Dan heb ik het over uit bed halen, boterhammen smeren, koffie zetten, iemand naar het toilet brengen. Dat zijn dingen die niet heel ingewikkeld zijn, zeker niet als je het met het juiste hart doet.”

Ook benadrukt hij dat hij niet „in het diepe gegooid wordt”, maar begeleiding krijgt. „Ik werk met iemand samen die mij dat leert. Dus dat praktijkdeel is zó belangrijk. Het hele theoretische deel, de hoeveelheid daarvan, leidt daar enorm van af.” Hilbrand: „Jij probeert gewoon onder je examens uit te komen, hè? Jeetje, wat een omslachtige methode.”

Corton schiet in de lach, maar benadrukt dat hij „met alle liefde” de boeken induikt. „Maar het moet wel zin hebben”, besluit hij.

