Winter Vol Liefde-kijkers verbazen zich over jaloerse Amy Rose: ‘Tenenkrommend’

Het wordt steeds ‘smeuïger’ in Winter vol Liefde. In de wintereditie van het succesvolle liefdesprogramma, bloeien namelijk al de eerste liefdes op. Maar naast vlinders, zijn daar ook jaloerse gevoelens. Vooral karakter Amy Rose viel gisteravond nogal op bij het kijkerspubliek.

Winter Vol Liefde doet eigenlijk hetzelfde als het bekende B&B Vol Liefde, maar dan rondom skipistes in en in de sneeuw. Saul, Edith, Benjamin, Guido en Marco gaan daarin op zoek naar de liefde in een winters oord.

Eerste vlinders bij Benjamin en Joshua

Gisteravond bleken vooral in Zwitserland, waar Benjamin en Saul wonen, de meest vermakelijke taferelen te ontstaan. Tussen skileraar Benjamin en Joshua bloeit namelijk al de liefde op. Jeroen, die ook het liefdesavontuur met Benjamin probeerde aan te gaan, maakte geen kans en moest vertrekken.

Joshua en Benjamin groeien steeds meer naar elkaar toe. Er blijkt als gekust. Eerder buiten de camera’s en nu ook voor de camera’s. De twee bespreken tijdens een romantische avond zelfs al mogelijke toekomstplannen. Joshua heeft er al over nagedacht. Hij één keer in de maand naar Zwitserland, Benjamin vier dagen in de maand naar Nederland. „Andere mannen gaan het redelijk lastig krijgen”, verklapt Benjamin na deze date. En Joshua mag zelfs blijven slapen.

Amy Rose blijkt karakter

Amy Rose, de kandidate die in haar strakke skipakken het hart van makelaar Saul in datzelfde Zwitserland sneller doet kloppen, blijkt nogal een karakter. Vanaf haar entree is Saul zichtbaar onder de indruk en de twee zoenden al vrij snel buiten de camera’s om. Iets wat Amy Rose regelmatig opnoemt.

De tweede kandidaat Jessie verliet eerder het skigebied rondom de Riederalp. Saul biechtte namelijk op dat hij en Amy Rose al ‘intiem’ waren geweest en het leek erop dat Saul tunnelvisie richting Amy Rose had. En gisteravond werd het ook de nieuwste kandidaat Kelsey niet makkelijk gemaakt. Amy Rose constateerde overigens dat Kelsey wat „opener en boerser” is, zichzelf bestempelde ze als „netter en bekakter”.

Saul in de ban van Amy Rose

En die aantrekkingskracht tussen Saul en Amy Rose ging ook in de aflevering van gisteravond verder. „Wij hebben ons niet ingehouden om te knuffelen gisteren toen Kelsey naar bed was”, aldus Amy Rose. Saul neemt zijn twee dates later mee uit lunchen en dan zakt de eettafel bijna in elkaar van ongemakkelijkheid. „Ik vond het wel gezellig, maar ik merkte wel af en toe dat er een beetje een aparte sfeer ontstond”, aldus een nietsvermoedende Kelsey. En dat blijkt ook overduidelijk uit de blikken die Amy Rose gaf.

Als later blijkt dat Saul met Kelsey op één-op-één-date gaat, is Amy Rose ‘not amused’. Ze neemt haar Zwitserse makelaar dan ook even apart vlak voordat de twee willen vertrekken. „Ik vind het vandaag een beetje raar, ook na gisteren. We hebben het chill samen. Ik voel me vandaag overrompeld door haar drukte”, verkondigt ze. „Het is een lieve meid, maar ik weet niet zo goed hoe je erin staat en hoe je je over mij voelt. Hoe je op dit moment over mij denkt of over haar denkt. Maar vooral omdat we best wel intiem zijn geweest, want ik wil me ook niet gebruikt voelen.”

Winter Vol Liefde kijkers verbaasd over jaloezie

Volgens Saul hoeft Amy Rose zich geen zorgen te maken. Maar als hij met Kelsey naar zijn date vertrekt, wordt het Amy Rose allemaal te veel. Ze kan haar tranen niet bedwingen. „Ik ben nu juist heel opgelucht, daarom moet ik ook huilen. Ik zit hier nu langer dan een week en het is soms echt een mindfuck.”

En het onmiskenbare karakter van Amy Rose is natuurlijk ook de kijkers niet ontgaan. Het kijkerspubliek verbaast zich toch ietwat over het „prinsessengedrag” en de „jaloezie” van Amy Rose. Saul lijkt het daarentegen allemaal te begrijpen.



