Bekentenis van Bart zorgt voor flinke afknapper in Winter Vol Liefde: ‘Bestaat dit nog?’

Als Winter Vol Liefde-deelnemer Bart nog kans wil maken bij Edith in Oostenrijk, moet hij alle zeilen bijzetten. In de aflevering van gisteravond gaf hij toe nog nooit in zijn 52-jarige bestaan te hebben gekookt. „Vanaf de scheiding bestel ik iedere dag.”

Bart had in Winter Vol Liefde al wat minpunten gescoord door de schunnige grapjes die niet in de smaak vielen en door volgens Edith het gebrek aan initiatief wat koken betreft. Als Edith na een lange werkdag thuiskomt, heeft Bart al gegeten, en moet Edith zelf aan de slag.

Gisteravond werd duidelijk dat dat voorval zich nog weleens vaker voor zou kunnen doen, als ze voor Bart kiest. Als er hamburgers gebakken en groenten gesneden moeten worden, komt de aap uit de mouw.

Bekentenis in Winter Vol Liefde

„Zal ik bakken en jij snijden?”, vraagt ze hem. „Ik heb nog nooit gekookt in mijn leven, dus je zou me toch moeten helpen”, zegt Bart als hij beduusd naar de ingrediënten staart. „Ik zou bij God niet weten wat ik hiermee moet.”

Sinds hij gescheiden is, leeft hij van Thuisbezorgd, zegt hij. „Iedere dag.” Voor die tijd schoven hij en zijn ex-vrouw bij zijn moeder aan.

Verbazing

Tot verbazing bij Edith en de andere Winter Vol Liefde-kandidaat Mike. „O jee, Bart. Echt waar?”, reageert Edith. „Bestaat dit gewoon nog?” En ook Mike weet niet wat hij hoort. „Serieus: 52 jaar en dan nog nooit gekookt? Dat past niet in mijn straatbeeld.”

Het snijden van een tomaat is de kookprimeur van Bart. „Nu moet ik eigenlijk zo’n witte muts op”, vindt hij.

Bij Edith lijkt zijn eerlijkheid een brug te ver en ook voor wat hij wel kan (‘ontbijtje met spek en ei’) loopt ze niet warm. „Ik vind dit niet oké. Ik vind dat je af en toe voor jezelf moet koken. Dit is geen vinkje meer. Dit wordt een hele dikke min. Maar dan ook wel heel ver in de min.”

Reacties