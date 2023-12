Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Edith niet gecharmeerd van schunnige grapjes in Winter Vol Liefde: ‘Niet altijd leuk’

In Winter Vol Liefde, de spin-off van kijkcijferhit B&B Vol Liefde, is het niet altijd rozengeur en maneschijn. In plaats van wakker worden onder het genot van een lekker ontbijtje, wordt logé Bart (52) direct aan het werk gezet door zijn date Edith (51). Wanneer hij de gelegenheid aangrijpt om er een ietwat schunnig grapje in te gooien, blijkt Edith hier niet van gediend.

Edith, die een aantal appartementen beheert in het Oostenrijkse Fiss, is al vroeg uit de veren. De appartementen moeten klaargemaakt worden voor de nieuwe gasten, maar haar dag begint met een domper: degene die haar normaal gesproken helpt, is ziek en heeft afgebeld.

Als poetsvrouw in Winter Vol Liefde

Ze besluit Bart om hulp te vragen en maakt hem wakker. Niet veel later vertrekken ze samen naar de appartementen. „Dat is iets heel anders dan ik als bouwvakker gewend ben”, reageert Bart. „Nu ga ik als poetsvrouw door het leven, ben benieuwd hoe dat gaat.”

Hoewel Bart er in eerste instantie tegenop leek te zien, gaat het hem goed af. Tijdens het afhalen van de bedden lijkt hij er zelfs een beetje lol in de krijgen. En ook Edith is blij met zijn inzet. „Voor mij hoeft een partner heus niet met alles mee te helpen, maar hij moet wel in kunnen vallen als de nood hoog is. Dan moet je niet iemand hebben die niet mee wil helpen of niet weet wat hij moet doen. Bart gaat gewoon mee in de flow, hij pakt het heel leuk op”, zegt ze in het liefdesprogramma Winter Vol Liefde.

Uit hetzelfde hout gesneden

Wanneer de twee dan ook nog eens in een kussengevecht belanden, slaat de eerste vonk in de ogen van Bart over. „Volgens mij zijn we wel uit hetzelfde hout gesneden. Dat geeft wel een klik.” En ook Edith heeft het naar haar zin. „Het hoeft niet allemaal heel serieus te zijn. Ik wil ook zien hoe een persoon is. Ja, het momentje was daar, dat vond ik wel heel leuk”, zegt ze met een glimlach.

Dan is het tijd om de badkamer schoon te maken. Bij het zien van de sporen die de gasten achter hebben gelaten, slaat de fantasie van Bart op hol. Als ik nou een politieagent was, dan zou ik zeggen: hier zijn vingerafdrukken, maar dan van de andere kant, dus hoogstwaarschijnlijk twee personen in één douche.” Hij demonstreert nog even in de kamer wat hij bedoelt en leunt met beide handen tegen de glazen wand. Edith bevestigt zijn vermoeden: „Hier waren twee stelletjes dus ja…”

Bart heeft stoute grapjes

„Ja, die douche, daar zag je wel wat sporen op ja, heel raar. Hoe wil je je dan nog wassen, snap je?”, zegt Bart. Maar Edith is niet bepaald onder de indruk van zijn grapje. „Hij heeft stoute grapjes en wij vrouwen vinden dat wel even leuk, maar niet altijd…”

En ook wanneer de twee elkaar na een lange werkdag weer treffen in het appartement van Edith, laat Bart zich niet van zijn meest galante kant zien. Hij heeft al gegeten en dus staat Edith er alleen voor, wat betreft eten. Ze begrijpt dat het dan lastig is voor haar logé om daar rekening mee te houden.

„Maar ik denk wel: als je een vrouw voor je wil winnen, dan zal je daar wat voor moeten doen. Als je daar een hele dag de tijd voor hebt gehad, had je daar wel wat mee kunnen doen.”

Edith geeft toe een beetje teleurgesteld te zijn. „Hij zal met iets moeten gaan komen nu, moeite moeten doen. Het is nu te afwachtend.”

Je kunt Winter Vol Liefde terugkijken via Videoland.

