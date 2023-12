Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo was je je puffer jacket in 3 stappen

Hij houdt je warm, is super comfy en je kunt ‘m over werkelijk elke outfit gooien: de puffer jacket is here to stay. Maar hoe houd je ‘m schoon en tegelijkertijd lekker ‘puffy’? Heel simpel, met deze 3 stappen.

Was je puffer nooit met gewoon wasmiddel in de wasmachine, want daar zitten chemische bestanddelen in die niet goed zijn voor je jack. Breng ‘m ook niet naar de stomerij, want door chemisch reinigen verliezen de veertjes hun volume.

1: Voorbereiding is het halve werk

Maak allereerst het zeepbakje van je wasmachine schoon: de zeepresten kunnen namelijk het natuurlijke vetlaagje van het dons in je jas aantasten. En dat zou zonde zijn!

2: Ballen in je wasmachine

Stop per wasbeurt nooit meer dan één jas in de wasmachine en check altijd het wasvoorschrift. Giet Biocare in een wasbol en stop deze samen met 5 schone tennisballen in je wasmachine.

De tennisballen zorgen ervoor dat het dons in je jack goed wordt opgeklopt en lekker fluffy blijft. Kies voor een normaal wasprogramma, dus niet een verkorte variant. Het hoge toerental van korte of waterbesparende wasprogramma’s kan schade aan je kleding veroorzaken. Was een donsjas nooit warmer dan 40° Celsius.

3: Je puffer jacket drogen

Leg je jas buiten neer om ‘m te drogen. Hang ‘m niet op! Klop de jas om de zoveel tijd op, dat voorkomt dat de veertjes aan elkaar blijven plakken. Op die manier blijft de jas lekker vol, ook na een wasbeurt.

Mocht het buiten te nat of te koud zijn dan kun je er, mits de wasvoorschriften van je jas dit toelaten, er ook voor kiezen de donsjas in de droger te stoppen. Zorg dat de ritsen dicht zijn en voeg twee schone tennisballen of drie wasbollen toe. Zo raakt het dons tijdens het drogen niet in de klit.

Zie je het toch niet zitten om je jas zelf te wassen? Je kunt ‘m ook naar een van de winkels van Bever brengen voor een wasservice.

Ook content kun je hergebruiken. Dit artikel is eerder door Bever gepubliceerd en wij van Metro hebben het voor jou herschreven. Want waarom weggooien wat je nog goed kunt gebruiken? Bever Reused is een hergebruikte campagne. #buitenbegintbijbever #reused #recycle

In samenwerking met Bever

