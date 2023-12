Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste kus zorgt voor ongemak in Winter vol Liefde: ‘Ik voel me buitengesloten’

Bij Saul uit Winter Vol Liefde (de winterse spin-off van B&B Vol Liefde) gebeurt er genoeg. Hij heeft met één logee gekust, maar wil de ander ook niet laten schieten. De situatie zorgt voor de nodige ongemak in huize Saul in Zwitserland.

Winter Vol Liefde, met onder meer ook Benjamin, is net een tikje anders dan B&B Vol Liefde, want er doen niet alleen B&B-eigenaren mee, maar ook andere Nederlanders die in het buitenland wonen en graag een nieuwe liefde willen vinden.

Saul in Winter Vol Liefde

Saul heeft twee dames op bezoek op de Riederalp in Zwitserland: Amy Rose, de logee van het eerste uur, en de nieuwere Jessie. De boel is een beetje opgeschud, want Amy Rose en Saul hebben de avond ervoor voor het eerst gezoend.

Dat was niet voor het oog van de camera’s, maar Amy Rose is desondanks loslippig. „Ik weet dat hij mij leuk vindt. Wij hebben gisteren toen we terugkwamen namelijk gezoend. Zo, dat is eruit. We willen het alleen nog niet aan Jessy vertellen.”

Ook Saul heeft er iets over te zeggen. „Ik heb gisteren met Amy gesproken, maar toen werd het ook een beetje intiemer. Dat was best wel onhandig, want je hebt natuurlijk ook Jessie in huis. Het was ook echt een impulsief dingetje. Het ging gewoon heel natuurlijk. Dat hoeft Jessie volgens mij niet te weten.”

‘Wil Jessie ook een kans geven’

Saul vindt het maar lastig om twee dames in huis te hebben. „Ik heb nog nooit met twee dames gelijktijdig gedatet, dus ik moet me er bewust van zijn dat ik mijn aandacht een beetje moet verdelen. Dat gaat een uitdaging worden. Ik ben deze vorm van daten niet gewend, ik ben heel traditioneel wat dat betreft. Jessy is een hartstikke leuke meid, dus ik wil haar ook leren kennen en een kans geven.”

Amy Rose lijkt ondertussen al flinke kriebels te hebben. „Ik begin hem wel leuker en interessanter te vinden, ook omdat er een andere meid is. Even scherp blijven.”

Jessie voelt zich buitengesloten

Hoewel Saul en Amy Rose hun kus angstvallig verborgen houden voor Jessie, blijkt ze wel iets door te hebben. Als ze samen met Saul pizza’s gaat afhalen, knoopt ze een gesprek aan. „Ik merk dat ik het lastig vind om tussen jullie te komen. Jullie zijn fysiek best wel ‘aanrakelijk’ met elkaar, wat ik begrijp. Maar ik voel me dan een beetje buitengesloten. Bijvoorbeeld net op de bank, dan zit ik alleen op zo’n stoeltje en jij zit aan de andere kant. Dat voel ik afstand naar jou toe en dat vind ik dan wel vervelend.”

Saul probeert de situatie te redden. „Maar wij kunnen ook samen op de bank zitten? Het was gewoon toeval eigenlijk.” Jessie vervolgt: „ Het is voor mij dan een beetje ongemakkelijk om daartussen te komen, want jullie hebben toch een soort voorsprong. Jullie kennen elkaar iets beter.”

Extra wiel aan de wagen in Winter Vol Liefde

„Ik snap het wel”, vertrouwt Saul de camera’s toe. „Als ik er echt bij nadenk, dan zitten we naast elkaar op de bank en tegen elkaar aan. Dat had ik zelf niet echt door. Het is heel vervelend om iemand op zijn gemak te moeten stellen omdat ik ook met iemand anders op date ben. Heel vreemd.”

Jessie vertelt tegen de camera’s dat ze blij is dat ze haar gevoelens heeft gedeeld. „Ik stond er eerst zelfverzekerd in en dat doe ik nog steeds wel, alleen het was wel heel erg in my face. Ik voelde me een beetje het extra wiel aan de wagen.”

Je kunt Winter Vol Liefde terugkijken via Videoland.

Reacties