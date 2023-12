Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Plottwist in Winter Vol Liefde verbaast dates van skileraar Benjamin: ‘Koude binnenkomer’

Daten kan, zo vinden veel mensen, behoorlijk overweldigend zijn. Je moet jezelf openstellen, maar niet té open, de ander leren kennen, maar niet té veel doorvragen, de beste versie van jezelf zijn, maar ook authentiek… Noem het maar op. Als je dates dan ook nog eens bij je wonen en er bijna de hele dag lang een camera op je hoofd gericht is, kan het wat veel worden. Dat vond Benjamin uit Winter Vol Liefde in ieder geval.

In een eerdere aflevering kreeg de skileraar in het Zwitserse Wallis het al Spaans benauwd van zijn eerste logee Nicky. Hij leek zich zelfs mateloos aan zijn potentiële liefde (niet dus) te ergeren.

Winter Vol Liefde-Benjamin zoekt andere plek voor dates

We zijn inmiddels een paar afleveringen opgeschoten, maar de omstandigheden voor Benjamin lijken nog niet verbeterd te zijn. Hij vindt het namelijk wel erg veel allemaal, die mannen in zijn eigen huis. Dus komt hij na enige overweging zijn woonkamer binnen en vraagt hij de mannen of ze even tijd hebben. Je ziet ze denken: gaan we op date, is dit het einde, of gewoon een vraag of we de wc beter kunnen doortrekken? Het kan van alles zijn.

Hij richt zich tot date Joshua: „Jij zei het vanmorgen ook al: ‘Ik sta op het punt een hotelkamer te boeken’.” Joshua gaf namelijk aan het ‘heel gezellig’ te vinden, maar ook ‘een beetje veel’. Benjamin richting date Jeroen: „Jij komt hier binnen met twee meter… Dan denk ik ja, dat is ook niet heel handig voor het stapelbedje dat ik in gedachten had. En ik moet zeggen dat het me zwaar valt om mensen in mijn huis te hebben.” Daarom heeft hij een kennis, met een groot netwerk in Zwitserland, gevraagd om naar een appartement te zoeken voor ‘zijn twee mannen’. Kortom: hij zet ze eruit.

„Anna zei ook: ‘Het is beter voor jou als je niet de hele tijd die mannen om je heen hebt.’ Zij heeft een goed netwerk en zoekt een appartementje, beneden, in Blatten. Dus…” Jeroen: „We kunnen spullen pakken en gaan.”

‘Koude binnenkomer’

Benjamin vraagt zich af wat er door Joshua heen gaat, die toch ook zelf al had aangegeven het ‘wat veel te vinden’. „Een heel goede beslissing”, noemt hij het. „Zeker. Dat wist je wel.” Dat klopt, zegt Benjamin, „maar het is wel een opluchting”. Jeroen zegt ook dat het „helemaal goed” is, maar één-op-één met de camera slaat hij toch een andere toon aan. „Het is een beetje een koude binnenkomer, zo.” Arme Jeroen had namelijk zijn koffers nog niet eens uit kunnen pakken, of hij mag ze alweer meenemen. „Hartelijk welkom, bedankt voor je borreltje, en eruit.” Ach, scheelt wel inpaktijd nu de koffer nog intact is…

Je kunt Winter Vol Liefde terugkijken via Videoland.

Reacties