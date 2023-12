Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlandse Ofir Engel ook vrijgelaten door Hamas, hoe werkt dat? ‘Wanhoop van 54 dagen je kind kwijt’

Tijdens een staak-het-vuren tussen Hamas en Israël – dat inmiddels na een week tot een einde is gekomen – zijn door beide zijden gijzelaars vrijgelaten. Ook Ofir Engel, de Israëlische jongen met een dubbele nationaliteit, de Nederlandse, zit onder de vrijgelatenen. Wat moest er allemaal gebeuren om hem vrij te krijgen? Minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot bespreekt het bij Op1.

Eerder werd nog besproken dat Engels dubbele nationaliteit ook tégen hem zou kunnen werken. Het zou hem belangrijker maken voor Hamas. Toch staat hij sinds gisteren op vrije voeten.

Ofir Engel vrij, minister spreekt over gijzelaars bij Op1

„Wat heeft u eigenlijk de afgelopen 54 dagen allemaal gedaan om te bewerkstelligen dat hij weer op vrije voeten zou komen?”, wil Op1-presentator Sven Kockelmann van de minister weten. „Allereerst ben ik heel erg dankbaar dat hij terug is bij zijn familie”, begint Bruins Slot. Ze heeft Engels familie ontmoet, in Israël. Ze voelde daar de wanhoop van „54 dagen dat je kind kwijt is, je kleinkind kwijt is, je weet niet wat er is gebeurd”. „Die onzekerheid, en toch ook die hoop die de familie had, daar heb ik heel veel ontzag en waardering voor. Niet alleen voor de familie van Ofir, maar ook alle andere families die nog gegijzelden hebben, dat is het grootste drama dat je kunt meemaken.” Wel noemt de minister dat het leed van de Palestijnen „ook heel groot” is.

Maar hoe krijg je iemand die gegijzeld is dan vrij? Volgens Bruins Slot komt dat door „heel veel mensen die de afgelopen periode heel erg hun best hebben gedaan”. „Voor mij geldt dat ik veel collega’s uit Qatar, Israël, Egypte, Jordanië gebeld heb, gevraagd wat ik kan doen, hoe ik dat kan doen”, vertelt de minister. Ze vertelt dat demissionair premier Rutte (die binnenkort vervangen wordt) dat ook heeft gedaan. „Ik moet in het bijzonder dank uitspreken voor Qatar, voor de rol die zij spelen”, aldus Bruins Slot. „Maar ook Egypte, en Israël, en zeker de Verenigde Staten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat deed @HankeBruinsSlot allemaal om de Nederlandse Ofir vrij te krijgen van Hamas? “Heel veel mensen hebben hun best gedaan om Ofir vrij te krijgen, maar ook om ervoor te zorgen dat anderen vrij kwamen”, vertelt de minister van Buitenlandse Zaken. #Op1 #WNL pic.twitter.com/1c76g83bKz — Op1 (@op1npo) November 30, 2023

Volgens de minister zijn dat de landen die er mede voor hebben gezorgd dat Ofir Engel en andere gegijzelden vrijkwamen. Haar taak als minister was voornamelijk het contact leggen en erachter komen wat Nederland kan doen, wat er nodig was voor deze operatie. Uiteindelijk, vertelt ze, was het een combinatie van hard werken van allerlei mensen, ook op posten in Jeruzalem.

Strijd in Gazastrook hervat

In de Gazastrook heeft Israël de strijd inmiddels hervat, er zou een raket zijn onderschept die van Hamas kwam. Daarmee, zeggen Israëlische strijdkrachten, is het bestand geschonden.

Met deze aanvallen is de hoop op een verlenging van het staakt-het-vuren, dat een week heeft geduurd, vervlogen. Tijdens het bestand liet Hamas tachtig Israëlische gijzelaars vrij en zeker twintig buitenlandse. Israël liet 240 Palestijnse gevangenen gaan.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Reacties