Zoveel salaris verdien je in Nederland als vuilnisman (of -vrouw)

Eerder dit jaar hebben we gezien wat er gebeurt als de vuilnismannen het werk neerleggen. In een vingerknip veranderen steden in een grote vuilnisbelt. Maar hoe hoog is het salaris van een vuilnisman (of -vrouw) eigenlijk?

Werken als vuilnisman

Eerder dit jaar legden vuilnisophalers het werk neer. Het doel? Een hoger salaris. En dat is gelukt. Na onderhandelingen tussen vakbond FNV en de Vereniging Nederlandse Gemeenten is het salaris verhoogd.

Althans, voor de vuilnisophalers die onder de gemeente-cao vallen. Als vuilnisman kun je namelijk ook onder cao van Beroepsgoederenvervoer, Energie en Omgeving of cao Grondstoffen vallen. Wie onder de gemeente-cao valt, is er dit jaar zo’n 13 procent op vooruit gegaan. Mits je in de laagste loonschalen bent ingeschaald – wat geldt voor vuilnisophalers.

Salaris van een vuilnisman

Terug naar de cijfers. Om te weten wat er precies wordt verdiend, is het belangrijk om te weten tot welke schaal je als vuilnisman behoort.

Op en rond de vuilniswagen zijn er verschillende functies te vervullen, die niet allemaal tot dezelfde salarisschaal behoren. Onze collega’s van Manners zochten eerder al eens uit wie precies tot welke schaal behoort. Zo val je als belader in schaal 3 en als voorman in schaal 6.

Functie Schaal Salaris Belader 3 2184 tot 2886 euro Veger 3 2184 tot 2886 euro Bijrijder 4 2184 tot 3030 euro Chauffeur 5 2184 tot 3176 euro Voorman 6 2295 tot 3323 euro

Functieomschrijvingen vuilnisman

Voordat je begint aan een baan is het natuurlijk wel zo prettig om te weten wat het werk ongeveer behelst. Als belader rijd je achterop de wagen mee om het vuilnis in te laden. Als veger houd je de openbare ruimte keurig netjes. De bijrijder is niet alleen co-piloot, maar helpt ook met het vuilnis inladen. Dan hebben we nog de chauffeur en voorman: de chauffeur – je raadt het al – bestuurt de wagen. En de voorman fungeert als leidinggevende.

Voor iedereen is dit jaar het salaris (met terugwerkende kracht) opgeschroefd naar een minimum van 14 euro per uur. Als vuilnisman verdien je daardoor minimaal 2184 euro bruto per maand. Een fulltime dienstverband bij de gemeente is 36 uur, wat uitkomt op 156 uur per maand.

Toeslagen bovenop het salaris

Buiten dat wordt er gewerkt met toelages ter compensatie van onregelmatige werktijden. Werk je doordeweeks bijvoorbeeld tussen 06.00 en 08.00 uur ‘s ochtends? Dan ontvang je over die uren een toeslag van 20 procent van je uursalaris.

Op zaterdagen bedraagt die toeslag 40 procent en op zon- en feestdagen ontvang je 65 procent extra.

