Dubbele nationaliteit Ofir Engel ‘kan averechts werken’, tante legt uit hoe hij die verkreeg

Een 18-jarige jongen die de Israëlische én Nederlandse nationaliteit heeft, is in handen van Hamas. Ofir Engel vierde zijn 18de verjaardag in bijzijn van Hamas, zo bleek gisteren. Samen met zijn schoonvader ontvoerden ze hem uit een kibboets in Israël. Bij Op1 werd gisteren besproken dat zijn dubbele nationaliteit averechts kan werken. Zijn tante Yael legt uit hoe hij überhaupt aan de dubbele nationaliteit kwam.

Engel verkreeg de Nederlandse nationaliteit versneld, nadat hij door Hamas ontvoerd was. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken was dat in de hoop dat hij versneld vrijgelaten zou worden. Fleur Ravensbergen, internationaal vredesonderhandelaar, schoof aan bij Op1 om het over de situatie te hebben.

‘Mensen met dubbele nationaliteit belangrijk voor Hamas’

Op1-presentatrice Fidan Ekiz wil van Ravensbergen weten of zo’n dubbele nationaliteit positief zou werken. „Dat kan”, is het antwoord. „Hamas noemt het ‘foreign nationals‘, dus mensen met een andere nationaliteit, die zien ze in een andere categorie dan de Israëlische mensen die gegijzeld zijn. Er wordt een inschatting gemaakt, dat als zijn familie hem ontzettend graag vrij zou willen hebben, het misschien zou kunnen helpen. Maar de werkelijkheid is ook: niemand weet waar welke gegijzelden zijn.”

Volgens Ravensbergen zijn er verschillende groepen die hierbij betrokken zijn, dus is het maar „afwachten” of zo’n dubbele nationaliteit echt positief werkt. Ekiz: „’Het zou kunnen helpen’, wat bedoel je daar dan concreet mee? Want je zou ook kunnen denken: het kan in zijn nadeel werken, omdat hij dan meer waard wordt voor de gijzelnemers.”

Extra aandacht

„Het is ook de vraag of het voor Hamas iets uitmaakt, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten”, zegt Ed Kronenburg, voormalig topdiplomaat. „Wat je wel doet hierdoor, is dat je extra de aandacht op hem vestigt. En dat Hamas nu weet: hij heeft niet alleen de Israëlische nationaliteit, maar ook de Nederlandse. ‘Er zijn nu twee landen waar we druk op kunnen uitoefenen’.”

Wat we ook moeten beseffen, volgens Kronenburg, is dat Israel zelf „nooit onderhandelt met gijzelnemers”. „Het zou dus kunnen zijn dat de buitenlandse gegijzelden nog belangrijker zijn.” Ekiz noemt op dat er eerder wel een gevangenruil is voorgekomen. Toch denkt Kronenburg dat buitenlandse mensen die worden vastgehouden, voor Hamas mogelijk belangrijker zijn.

Zo verkreeg Ofir Engel de Nederlandse nationaliteit

Ofir Engel verkreeg dus de Nederlandse nationaliteit toen hij al in handen van Hamas was. Waarschijnlijk weet hij dus zelf niet dat hij nu ook Nederlander is. Zijn tante Yael is via videoverbinding aanwezig bij Op1, waar ze vertelt hoe dit zo gekomen is.

Zijn tante vertelt dat hun familie in de zestiende eeuw naar Amsterdam is gekomen. Vanaf 1567 heeft de familie in Amsterdam gewoond, en er wonen tot op de dag van vandaag nog steeds familieleden in onze hoofdstad. „Mijn vader spreekt Nederlands en mijn oma sprak Nederlands met ons. Ik heb een paar jaar geleden geprobeerd Nederlands staatsburger te worden, toen de wet was gewijzigd en Nederlanders dubbele nationaliteiten mochten hebben.” Wel vertelt Yael dat ze daar ‘niet echt haar best voor heeft gedaan’. „Het was voor ons heel gewoon om Nederlands te spreken en veel in Amsterdam te zijn.”

Aanvraag staatsburgerschap

Ofirs vader heeft ook een aantal jaar in Amsterdam gewoond, vertelt ze. Yael: „De aanvraag voor staatsburgerschap is iets dat we al jarenlang wilden doen. We hebben de aanvraag nooit ingediend, maar we wisten dat het kon. Toen de situatie zo’n vreselijke wending nam, namen wij noodmaatregelen in een noodsituatie. We hebben gevraagd en gesmeekt het sneller te regelen dan gebruikelijk is.”

Yael zegt dat de Nederlandse media veel bezig is met de tijdlijn van het regelen van de Nederlandse nationaliteit voor Ofir, maar dat dat niet de focus moet zijn. Dat de focus juist moet liggen op Ofir en de andere gegijzelden, om hen vrij te krijgen. „Er is een meisje van 3 jaar oud bij, zonder haar ouders, omdat die voor haar ogen vermoord werden.”

