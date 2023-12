Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Joop van den Ende: ‘Niet erg dat Matthijs van Nieuwkerk niet altijd aardig was’

Volgens Joop van den Ende (81), theaterproducent, is het „niet erg dat Matthijs van Nieuwkerk niet altijd aardig was”. Van Nieuwkerk kwam vorig jaar in opspraak nadat er onthullingen werden gedaan over de werksfeer bij De Wereld Draait Door. Er zou sprake zijn van woedeuitbarstingen, een hoge werkdruk en meerdere mensen kwamen thuis te zitten met burnouts.

Van den Enden vindt echter dat Van Nieuwkerk „zo gauw mogelijk weer het scherm op moet”. Dat zegt hij vandaag in het gesprek met het AD.

Joop van den Ende: ‘Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door een kunstenaar’

Sinds het nieuws naar buiten kwam dat de werksfeer bij DWDD niet al te best was, is Van Nieuwkerk niet meer op tv geweest. Dat duurt inmiddels al een jaar. Van den Ende kent de presentator via zijn dochter Iris, die veel met Van Nieuwkerk samenwerkte. Hij heeft „vier, vijf keer” met Van Nieuwkerk gesproken sinds alle onthullingen over de werksfeer bij DWDD naar buiten kwamen. „Wat is er fout gegaan? Wat heeft hij ervan geleerd? Ik zie hem als een inhoudelijk leider die bij De Wereld Draait Door voor een groep mensen stond, een kunstenaar.”

Maar Van den Ende vindt wel dat de werkgever van Van Nieuwkerk verantwoordelijk was voor het „ontsporen van talent”, beklemtoont hij. Boven de kunstenaar „staat een organisatorisch leider, de werkgever. En te allen tijde is de werkgever verantwoordelijk voor het ontsporen van talent. Denk je dat Simone Kleinsma altijd aardig is? En André van Duin dan? Hij is vaak de liefste persoon ter wereld, maar als een flesje dat essentieel is in een bepaalde scène voor de derde keer niet op de juiste plek staat, dan ontploft hij ook.”

Van den Ende „is er zeker van” dat Van Nieuwkerk terugkeert op televisie. „En ik hoop zo snel mogelijk. Maar weet wel: hij komt anders terug, hij heeft ervan geleerd.”

