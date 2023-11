Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ontsnappen aan de kou? Dit zijn de beste steden om in te overwinteren

Het wordt morgen – en is nu ook al, als je ‘t ons vraagt – ‘winters koud’. Het zonnetje mag dan wedergekeerd zijn, dat maakt niet alles goed. Tijd om te ontsnappen! Maar wat zijn de beste steden om in te overwinteren?

Als je even geluk hebt, heb je een baas die flexibel genoeg is om jou je werk in het buitenland te laten doen. Laptopje op schoot, mocktail in de hand, zonnebril op, prima leven. Voor loodgieters en andere mensen die met hun handen werken is dat even lastiger, maar voor zogeheten digital nomads is een tijdje overwinteren best binnen handbereik.

Holidu, een boekingsplatform voor vakantieverhuur, heeft onderzocht welke wereldsteden het beste zijn om te overwinteren onder de zon. Enneh, ook als je niet in het buitenland mag of kunt werken, zijn deze steden leuk voor een bezoekje.

Beste steden om in te overwinteren in Europa

Valencia, Spanje

Oké, Europa is in de winter nou niet mega warm, maar wel een stuk warmer dan ons kikkerlandje. Valencia bijvoorbeeld, de nummer één stad om te overwinteren in Europa. Met een gemiddelde van 249,7 zonuren tussen de maanden december en maart krijg je hier je volledige dosis vitamine D wel!

Daarnaast vind je hier een zonovergoten kust, een prachtige binnenstad en de levendige Spaanse cultuur. Op afstand werken gaat prima, want in veel accommodaties en cafés is de wifi tiptop. Nog een tipje: bezoek de bruisende Mercat Central en bekijk de mooie architectuur van de Lonja de Seda.

☀️ Zonuren: 249,7

🌡️ Gemiddelde temperatuur: 12,2 ºC

Barcelona, Spanje

We blijven lekker in Spanje, want op de tweede plek staat Barcelona. Als je hier weleens geweest bent, weet je wat je te wachten staat, maar zo niet: bereid je voor op bijzondere architectuur, veel hippe winkels, gezellige cafés én een mooi stadsstrand, waar je met flink wat zonuren wel een dagje kunt doorbrengen. En vergeet de tapas niet!

☀️ Zonuren: 246.125

🌡️ Gemiddelde temperatuur: 11,2 ºC

Lissabon, Portugal

Een klein stukje naar links (op de landkaart dan), treffen we Lissabon. Een elegante stad waar je ultiem kunt genieten van pastéis de nata en 110 coworking-ruimtes. Zo heb je dus ook tijdens het overwinteren leuke collega’s! En met 200 zonuren per maand in de winter kun je prima in januari een lekker terrasje pakken.

☀️ Zonuren: 191.95

🌡️ Gemiddelde temperatuur: 13,1 ºC

Dit waren natuurlijk maar drie plekken om te overwinteren, maar Europa heeft veel meer te bieden. Deze zeven steden maken de top 10 compleet:

Madrid, Spanje

Porto, Portugal

Malaga, Spanje

Faro, Portugal

Sevilla, Spanje

Palma de Mallorca, Spanje

Split, Kroatië

Beste steden om in te overwinteren ter wereld

Bangkok, Thailand

Ook buiten ons continent zijn genoeg plekken te vinden waar overwinteren zeker geen straf is. Denk aan Bangkok, dat de titel van beste winterbestemming van de wereld toebedeeld krijgt. Daarnaast heb je hier geen trui of sjaal nodig, want het is gemiddeld zo’n 28 graden in december.

In deze stad vind je tropische rust én een bruisende metropool. Daarnaast is het eten hier heerlijk en kun je op bezoek bij tempels, markten, paleizen en meer.

☀️ Zonuren: 280.55

🌡️ Gemiddelde temperatuur: 28,3 ºC

Buenos Aires, Argentinië

In Buenos Aires is het ook prima te vertoeven in de winter. Kleurrijke straten, heerlijk eten én zonnig weer. Wat wil je nog meer tijdens het overwinteren? Ook zijn er hier het hele jaar door meerdere meetups en netwerkevenementen, waardoor je zeker leuke collega’s zult ontmoeten. Must-sees in Buenos Aires zijn het Teatro Colón, de Mercado de San Telmo en La Boca.

☀️ Zonuren: 271,65

🌡️ Gemiddelde temperatuur: 23 ºC

Chiang Mai, Thailand

Thailand komt weer voorbij, want ook Chiang Mai is een heerlijke plek om te overwinteren. De stad is ideaal (mede) door de lage kosten van levensonderhoud. Gemiddeld heb je per maand amper 930 euro nodig, wat betekent dat je misschien wel wat langer kunt overwinteren dan wanneer je voor Europa kiest.

Deze stad is met haar groene vergezichten en eeuwenoude monumenten een geweldige plek om tot rust te komen. Je verblijft in de buurt van verschillende indrukwekkende natuurparken, tempels en natuurlijke warmwaterbronnen die allemaal een bezoekje waard zijn.

☀️ Zonuren: 307.5

🌡️ Gemiddelde temperatuur: 24,7 ºC

Deze zeven steden zijn volgens het onderzoek ook heel fijn om in te overwinteren:

New Delhi, India

Ho Chi Minhstad, Vietnam

Mumbai, India

Lima, Peru

Mexico-Stad, Mexico

Kaapstad, Zuid-Afrika

Yangon, Myanmar (Birma)

