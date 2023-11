Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo bereken je je netto maandloon op basis van het bruto uurloon

Stel je voor: je krijgt een nieuwe baan aangeboden en de werkgever doet een bruto salarisaanbod. Goed om te weten wat dat nieuwe inkomen netto oplevert. Zo ga je van je bruto uurloon naar netto maandloon.

De arbeidsmarkt is krap, dus genoeg mogelijkheden om te wisselen van baan, zo blijkt uit de nieuwe Salarisgids. Er valt een flink salaris te verdienen in de meest gevraagde functies. Maar wat houden we daar netto aan over?

Brutoloon versus nettoloon

Wat is eigenlijk het verschil tussen een bruto en netto salaris? Het brutoloon is het totale bedrag, vóór aftrek van de loonheffing en verrekening van de loonheffingskorting. Wat dat precies betekent, leggen we straks uit.

Als je in dienst bent bij een werkgever, dan wordt de loonheffing ingehouden en verrekend met de loonheffingskorting. Het bedrag dat jij na verrekening op je rekening ontvangt, is het netto salaris.

💡 Verrekening inkomstenbelasting Als je in loondienst bent bij één werkgever, dan wordt alles in principe geregeld. Stel dat je toch te veel of te weinig loonheffing hebt afgedragen, dan wordt dit bij de jaarlijkse inkomstenbelasting alsnog verrekend. Heb je te veel betaald? Dan krijg je je geld terug. Heb je te weinig afgedragen? Dan moet je bijbetalen.

Loonheffing in Nederland

In Nederland betalen we inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over het geld dat wordt verdiend uit werk en woning.

Belastingschijven box 1

De loonbelasting valt in box 1: het belastbaar inkomen uit werk en woning, zoals dat door de Belastingdienst wordt genoemd. Die box kent twee schijven. Tot een inkomen van 73.032 euro per jaar geldt een belastingtarief van 36,93 procent. Voor inkomens vanaf 73.032 euro wordt 49,05 procent gerekend. Let op; dit zijn de tarieven voor mensen die de AOW-leeftijd in 2023 nog niet hebben bereikt.

Premie volksverzekeringen

Naast de loonbelasting kennen we in Nederland verschillende volksverzekeringen. Daarvoor betaal je een inkomensafhankelijke premie. Dat zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (ANW) en de Wet langdurige zorg.

Deze volksverzekeringen zorgen ervoor dat mensen een inkomen hebben na het bereiken van de AOW-leeftijd, dat mensen een premie ontvangen wanneer zij een partner verliezen en dat ziektekosten worden gedekt.

Deze premies worden betaald door iedereen die bijvoorbeeld in loondienst werkt, ondernemer is, maar ook als je een uitkering ontvangt.

Loonheffing en heffingskorting

Je bruto salaris wordt dus verminderd met de premies volksverzekeringen en de inkomstenbelasting. Niet voor iedereen is deze bijdrage even groot. Je kunt namelijk een korting krijgen op de belasting en premies; algemene heffingskorting.

Deze korting wordt verrekend via de werkgever of de uitkeringsinstantie. Hoe hoog de korting is, is inkomensafhankelijk. Hoe hoger het inkomen, hoe minder heffingskorting. De korting is maximaal het bedrag dat je moet betalen aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Je hebt recht op algemene heffingskorting als je inkomen lager is dan de eerste belastingschijf: als je dus niet meer dan 73.032 euro op jaarbasis verdient uit werk en woning.

Daarnaast kennen we nog de arbeidskorting: die korting wordt bepaald op basis van het inkomen dat is verdiend uit werk.

Dan zijn we er nog niet: er zijn ook nog heffingskortingen die niet door de werkgever worden verrekend, maar die je zelf bij de belastingaangifte in maart kunt doorgeven.

Van bruto uurloon naar netto maandloon

Terug naar het bruto uurloon. Het gemiddelde bruto uurloon in Nederland bedraagt zo’n 24 euro. Werk je fulltime met een dienstverband van 36 uur per week? Volgens Rijksoverheid kun je dan uitgaan van 1822 uur op jaarbasis.

Die 24 euro is een brutobedrag. Dat wordt verminderd met de loonheffing en verrekend met de loonheffingskorting. Dat hoef je gelukkig niet zelf uit te rekenen. Voor die berekening zijn allerlei tools ontwikkeld. Belangrijk om te onthouden dat deze tools een indicatie geven van het nettoloon. Het exacte bedrag kan altijd afwijken.

Rekenvoorbeeld

Verdien je 24 euro bruto per uur, bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week? Dan werk je 1822 uur op jaarbasis. We gaan er in dit voorbeeld vanuit dat de werkende jonger is dan de AOW-leeftijd en één werkgever heeft. Op jaarbasis verdien je dan 43.728 euro bruto. Stel dat je daarbovenop nog 8 procent vakantietoeslag ontvangt, dan kom je op een brutobedrag van 47.226 euro per jaar.

Volgens de bruto-netto rekentool van Independer of de tool van BerekenHet verdien je dan 35.806 euro netto op jaarbasis. Maandelijks kom je dan (inclusief gespreide uitbetaling van vakantiegeld) uit op een nettobedrag van 2983 euro per maand. Krijg jij je vakantiegeld niet maandelijks uitbetaald? Dan kun je rekening op een netto maandbedrag van ongeveer 2837 euro.

