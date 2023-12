Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Peter Gillis doet romantisch en dat trekken Massa is Kassa-kijkers heel slecht: ‘Wat genant’

Peter Gillis besloot in de Massa is Kassa-aflevering van gisteravond om zijn liefje Wendy te verrassen. Met rozenblaadjes, champagne, een jacuzzi en liefkozende woordjes. En daar werden kijkers nogal ongemakkelijk van.

Peter Gillis is inmiddels nogal omstreden. Boetes, dwangbevelen, rechtszaken, belastingschandalen en meer ophef. Aan de naam Gillis kleeft inmiddels een hoop negativiteit. Vorig week werd nog bekend dat de deuren van vakantiepark Prinsenmeer in het Brabantse Ommel permanent moeten sluiten. De exploitatievergunning werd door de gemeente namelijk ingetrokken. Eerder raakte Gillis ook horecavergunningen van andere vakantieparken kwijt.

Massa is Kassa ondanks schandalen nog op de buis

Gillis zou zich namelijk niet zo netjes aan de regels hebben gehouden en werd onder meer beschuldigd van miljoenenfraude met belasting. Gillis voerde rechtszaken tegen de ingetrokken vergunningen, maar verloor deze.

Ondanks alles is de realityserie Massa is Kassa van Gillis nog steeds op de buis. Al kan niet iedereen meer de acties van hem en zijn Wendy nog waarderen. Gisteravond werden kijkers zelfs een beetje misselijk van de beelden die ze te zien kregen.

Peter Gillis in romantische bui

Want Gillis blijkt in een romantische bui. Hij gaat zijn Wendy verrassen met een zwoele avond in de jacuzzi. Zoon Ruud moet de champagne en rozenblaadjes komen brengen. Zijn zoon verbaast zich erover dat zijn vader zo romantisch is aangelegd. En hij wordt daar overduidelijk ook een beetje ongemakkelijk van.

Gillis windt er geen doekjes om. Het wordt een spannende avond en er wordt gehatseflatst. Wendy treft haar Petertje met zijn goddelijke lichaam bij de jacuzzi en het zwembad in hun giga-villa. „Wat leuk, wat een schat”, zegt ze.

Kijkers trekken beelden slecht

„Kleren uit”, roept Gillis liefkozend. En daarna klinkt het heel regelmatig „schatje” hier en „schatje” daar richting zijn Wendy. Zij zit er alleen wat ongemakkelijk bij. Gillis daarentegen weet maar al te graag wat hij wil.

Kijkers kunnen de beelden haast niet aanzien en worden ongemakkelijk van het tafereel. Ze hebben te doen met zoon Ruud. Het kijkerspubliek wordt zelf totaal niet warm van de romantische acties van Gillis. Integendeel, ze trekken de setting heel slecht, blijkt uit de reacties.



Deze aflevering van #massaiskassa was echt 1 en al smerigheid 🤮 pic.twitter.com/flXB2o7k89 — Yako (@bronkhorst29) December 12, 2023

Deze aflevering van #massaiskassa was echt 1 en al smerigheid 🤮 pic.twitter.com/flXB2o7k89 — Yako (@bronkhorst29) December 12, 2023



#massaiskassa daar ga je toch je zoon niet voor inzetten 🤭🧐.

#massaiskassa daar ga je toch je zoon niet voor inzetten 🤭🧐.

Voor een romantisch samenzijn met je vriendin 😜.

Wat gênant 🫣 — JoBouwknegt (@WatsonDalena) December 12, 2023



Ik kan het woord schatje niet meer horen #massaiskassa — Wilfred Willemsen (@WilfredWillems7) December 12, 2023

Ik kan het woord schatje niet meer horen #massaiskassa — Wilfred Willemsen (@WilfredWillems7) December 12, 2023



#massaiskassa echt, ik zou echt agressief worden van dat "schatje" de hele tijd. 🤬 — JoBouwknegt (@WatsonDalena) December 12, 2023

#massaiskassa echt, ik zou echt agressief worden van dat "schatje" de hele tijd. 🤬 — JoBouwknegt (@WatsonDalena) December 12, 2023



Petertje is romantische lees geil,drie keer raden wie strakjes de rozenblaadjes op de trap mag opruimen #massaiskassa — Mike 🌈 (@MikeVtje) December 12, 2023

Petertje is romantische lees geil,drie keer raden wie strakjes de rozenblaadjes op de trap mag opruimen #massaiskassa — Mike 🌈 (@MikeVtje) December 12, 2023

