Kijkers ergeren zich mateloos aan Massa is Kassa: ‘Ik mis zelfs Nicolleke’

Peter Gillis en zijn Wendy waren gisteravond te zien in het nieuwste seizoen van Massa is Kassa. Maar waar de vakantiepark-magnaat voorheen nog voor populaire televisie zorgde, lijkt het erop dat kijkers zich aan dit seizoen mateloos ergeren.

Boetes, dwangbevelen, rechtszaken, belastingschandalen en meer ophef. Aan de naam Gillis kleeft inmiddels een hoop negativiteit.

Wendy is het nieuwe liefje van Peter Gillis

Ondanks alles kwam er toch een nieuw seizoen van zijn realityserie Massa is Kassa. En dat verscheen dus gisteren op de buis. Nicolleke is natuurlijk verleden tijd en Wendy vervult nu de rol van het lieftallige vriendinnetje van de Brabantse miljonair.

Het koppel is op vakantie in Italië, maar blijft lekker zichzelf. En dat betekent frikadellen op het terras en stug Nederlands blijven praten tegen de Italiaanse bevolking.

Kijkers storen zich aan gierige aanpak Massa is Kassa

Voice-over Frank Lammers laat het niet achterwege om af en toe ook de ophef rondom Gillis op een genuanceerde manier op te noemen. „Hallo fiscus, hier komen de motoren te staan”, zegt hij bijvoorbeeld over het nieuwste huis van Gillis.



Frank Lammer is als voice-over weer "on fire", maar dan heb je het hoogtepunt wel gehad #massaiskassa — Sjors (@Sjors1985) October 31, 2023

Frank Lammer is als voice-over weer “on fire”, maar dan heb je het hoogtepunt wel gehad #massaiskassa — Sjors (@Sjors1985) October 31, 2023

De kijkers kunnen de dubbelzinnige opmerkingen van Lammers wel waarderen. Maar het koppel Gillis, irriteert behoorlijk veel kijkers. Waarom? De krenterige en soms onaangepaste manier van doen, valt niet in de smaak bij het kijkerspubliek.

Kijkerspubliek mist Nicolleke

Zo koopt het koppel bij een plaatselijke souvenirsshop een paar riemen voor Gillis. Vijf euro per stuk vindt Wendy een te hoge prijs en ze begint met afdingen.

Maar de meest bizarre actie haalt het stel uit bij een andere winkel. Daar willen ze een haarborstel voor Wendy kopen. Ze besluiten eerst even door het haar van Wendy te kammen, zodat er haren aan de borstel zitten. Om vervolgens bij de kassa te verkondigen dat de borstel vies is en ze korting willen. „Zo, die trekken we weer af van de belastingdienst schat”, zegt Wendy tevreden.

Vooral omdat Gillis lange tijd een van de rijkste mensen van Nederland was, verbazen kijkers zich over de gierigheid. Sommigen beginnen haast Nicolleke een beetje te missen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ze is zelf ondernemer, maar haalt een smerige truc uit om geld af te troggelen op een haarborstel!! Een borstel van een paar euro!! Dan ben je laag, snap je er helemaal niks van, en moet jij je nu dood zitten schamen Wendy Van Hout. #massaiskassa — Linda Bernaards 💕 (@lindabernaards) October 31, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zag ik dat nou goed? Met die haarborstel? Stiekem gebruiken, klagen bij de kassa dat er een haar op zit en vervolgens om korting zeuren… wat een walgelijke actie! Maar je brengt mij op ideetjes als ik ooit een park van je ga bezoeken… #massaiskassa — Wil⭐️ (@Wilster81) October 31, 2023



Wendy is nog asocialer dan Peter en dat wil wat zeggen. #massaiskassa — MaVaDo55 (@Do55Va) October 31, 2023

Wendy is nog asocialer dan Peter en dat wil wat zeggen. #massaiskassa — MaVaDo55 (@Do55Va) October 31, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo,Wendy heeft zich snel aangepast wat betreft oplichten. Met een nieuwe haarborstel eerst Peter haar haar laten borstelen en dan binnen korting vragen omdat er haren op de borstel zitten. Dieptepunt bereikt!!#massaiskassa — Pieta 😃🐶🎶❤🙏 (@PietaSpoelstra) October 31, 2023



Nooit verwacht dat ik het zou zeggen. Maar ik mis Nicolleke. En Nelis uiteraard. Ik wil Nelis terug met zijn Candy Crush level 3 #massaiskassa — Wilfred Willemsen (@WilfredWillems7) October 31, 2023

Nooit verwacht dat ik het zou zeggen. Maar ik mis Nicolleke. En Nelis uiteraard. Ik wil Nelis terug met zijn Candy Crush level 3 #massaiskassa — Wilfred Willemsen (@WilfredWillems7) October 31, 2023

Je kijkt Massa is Kassa terug via KIJK.

