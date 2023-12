Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marcel van Roosmalen raakt met radiocolumn over asielzoekers: ‘Onze gastvrijheid moet afschrikwekkend zijn’

Marcel van Roosmalen staat bekend om zijn scherpe woorden, waarmee hij regelmatig issues die in de maatschappij spelen, aan de kaak stelt. Ditmaal doet de ‘druktemaker’, zo bestempeld door De Nieuws BV waar hij te gast was, dat op het gebied van asielzoekers. Want het idee dat zij in ons land lekker slapen en genoeg te eten krijgen, is voor velen ondraaglijk, zegt hij.

En op social media blijkt dat Van Roosmalen met zijn pleidooi in een radiocolumn, als je het zo kunt noemen, een snaar raakt. Aan beide kanten. Zo reageren mensen dat hij helemaal gelijk heeft, Nederland ‘een kutland’ is geworden en afschrikking werkt helemaal niet. Anderen reageren dat ze het inderdaad ondraaglijk vinden, omdat er volgens hen nog te veel daklozen op straat slapen.

‘Het idee dat asielzoekers lekker slapen is voor velen ondraaglijk’

Nu de PVV de grootste is geworden, is het des te duidelijker dat ‘het asielzoekersprobleem’ een groot onderwerp is in ons land. Niet te vergeten natuurlijk dat het vorige kabinet ook nog eens viel vanwege dat onderwerp. En de omstandigheden in asielzoekerscentrum Ter Apel laten echt te wensen over, bleek onlangs. Volle afvalbakken, vieze wc’s en matrassen, je kunt je er een voorstelling bij maken.

En toch stroomt social media vaak vol met klagers dat ‘die asielzoekers’ het hier zo goed zouden hebben. Daar heeft Marcel van Roosmalen wel een woordje voor over. „Het idee dat asielzoekers en vluchtelingen lekker slapen, voldoende eten en dat ze de mogelijkheid hebben om te ontspannen, zijn voor een groot gedeelte van ons volk ondraaglijk”, begint hij op de radio.

„De boosheid dat zij daaraan meebetalen, werkt als een katalysator op de smeulende haat. De hotelkamer of een cruiseschip zijn voor velen voldoende om online, of op straat, te gaan schreeuwen. ‘Wij kunnen nooit uit eten, wij kunnen niet op vakantie, wij hebben geen geld voor fitness, en zij krijgen alles’.” Zo zouden mensen die boos zijn op asielzoekers en vluchtelingen een beetje denken, volgens Van Roosmalen.

Marcel van Roosmalen in radiocolumn: ‘Onze gastvrijheid dient afschrikwekkend te zijn’

„U heeft het slecht, en dan moeten zij het nóg slechter hebben”, gaat de ‘druktemaker’ verder. „Dat het frame niet klopt, doet er niet toe.” Zo beschrijft Van Roosmalen dat Omroep West undercover ging in het vervallen NH-hotel in Kijkduin, waar Geert Wilders kort na de verkiezingen heen ging om „de niet-bestaande buurtbewoners” een hart onder de riem te steken. Die omroep constateerde volgens de columnist dat er van luxe geen sprake was.

„Er waren geen overvloedige maaltijden, er waren geen fitnessklasjes, het NH-hotel bleek een kuthotel van de categorie ‘waar Nederlanders in het buitenland heel erg boos van worden’.” Daarnaast moeten asielzoekers in zo’n opvang ook met drie of vier mensen op één kamer slapen.

Van Roosmalen: „Heeft u weleens met wildvreemden een slaapkamer gedeeld? Voor dat soort reizen is hier geen markt, en terecht. Het is niet prettig om dagenlang met andermans gesnurk, gescheet en andermans zíjn te worden geconfronteerd. In een hotel waar de ontspanningsmogelijkheden voor de zekerheid zijn afgegrendeld, want dat mag niet van de jaloerse bevolking in het gastland. Onze gastvrijheid dient afschrikwekkend te zijn. Het moet hier vreselijk zijn. Alles zodat de terugkerende vreemdelingen zullen vertellen hoe slecht ze hier werden ontvangen”, aldus Van Roosmalen.

De rest van zijn radiocolumn luister je hier:



"Het idee dat asielzoekers lekker slapen, voldoende eten en dat ze de mogelijkheid hebben om te ontspannen zijn voor een groot gedeelte van ons volk ondraaglijk", zegt @mvanroosmalen op @NPORadio1. "Onze gastvrijheid dient afschrikwekkend te zijn. Het moet hier vreselijk zijn." pic.twitter.com/fT1oKSVZhX — De Nieuws BV (@denieuwsbv) December 12, 2023

Je luistert De Nieuws BV hier terug.

Reacties