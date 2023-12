Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Militair historicus benoemt bij Khalid en Sophie dat Israël wellicht Hamas zou financieren: ‘Complottheorie’

Militair historicus Christ Klep duidde gisteravond bij Khalid en Sophie de oorlog tussen Israël en Hamas. Maar daar liet hij ook een theorie vallen over de financiering van Hamas door Israël en dat is volgens sommige kijkers een complot.

De oorlog in Gaza is nog in volle gang. Het Israëlische leger trekt van stad tot stad op zoek naar Hamas-strijders en zijn vastbesloten Hamas uit te schakelen.

Christ Klep duidt oorlog Israël / Hamas

Klep duidt aan tafel bij Khalid en Sophie de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij benadrukt dat Israël niet zal stoppen, totdat ze hun doel hebben bereikt. Het Israëlische leger kamt steden van boven tot onder uit, op zoek naar Hamas-strijders. Presentator Khalid Kassem noemt dat het onmogelijk is om heel Hamas uit te roeien.

Yahya Sinwar wordt gezien als het kopstuk van Hamas, net als Osama Bin Laden dat destijds van de Taliban was. Volgens Klep heeft Sinwar veel meer invloed dan Bin Laden ooit had. Er is inmiddels een klopjacht gaande op Sinwar. Maar volgens Klep gaat de vangst van deze Hamas-strijder de oorlog niet beëindigen.

Khalid en Sophie-kijkers verbaasd over theorie Klep

Sinwar wordt al lange tijd gezocht. De Verenigde Staten beschouwen hem al sinds 2015 als een gevreesde terrorist en de FBI zette hem op de Most Wanted-list. Kasem vraagt zich af hoe het kan dat Hamas al zo lang ongestoord kan opereren. En daar vertelt Klep over een theorie die recent naar buiten kwam. „Dat de regering van Benjamin Netanyahu bewust Hamas gefinancierd heeft. Vanuit de gedachte, zolang Hamas daar aan de macht is, hoeven we niet te werken aan een tweestaten-oplossing. Kunnen we zeggen dat er terroristen zitten.”

Kasem vraagt zich af of dat een realistisch scenario is. „Nou dat zou niet heel verbazingwekkend zijn. Want dat is wel hoe de regering Netanyahu werkt, verdeel en heers.” Khalid en Sophie-kijkers denken dat Klep hier een complottheorie op tafel gooit en zijn dan ook ietwat verbaasd.

Nog geen einde aan oorlog

Volgens Klep waren namelijk veel van de oefeningen voor de aanslag van 7 oktober al bekend bij het Israëlische leger en de inlichtingendienst. „Tot in detail, met videobeelden en satellietbeelden.” Volgens hem heeft het Israëlische leger zichzelf het beeld aangepraat dat Hamas niet sterk genoeg zou zijn om het machtigste leger van het Midden-Oosten aan te vallen.

De veiligheidsraad van de Verenigde Naties is nog niet tot een ‘staakt het vuren’ gekomen. Amerika heeft namelijk gebruikgemaakt van hun veto-recht. De VS eist namelijk dat Hamas als schuldige wordt aangewezen.

Strategische nederlaag Israël

Maar ook voor de Amerikanen zit er een houdbaarheidsdatum aan de steun aan Israël. Het ziet ernaar uit dat Israël Hamas grotendeels verslaat, maar ze gaan volgens Klep een strategische nederlaag tegemoet. „Een strategische nederlaag is dat de hele wereld zich nu tegen Israël keert en het tegenovergestelde effect bereikt wordt. Want wie staan er nu op de kaart? Dat is de Palestijnse kwestie en Hamas. En daar is Amerika heel bang voor.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gewoon complottheorieën bij @khalidensophie zonder enige vorm van bewijs. ‘Hamas wordt gefinancierd door Israël’. Gaat de @OmbudsmanNPO dit nu ook beoordelen? @NPO1 #KhalidenSophie — Niels Ahob2 (@NielsAhob2) December 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kweeniehoor, maar dat Christ Klep even een complottheorie dropt 'Hamas wordt gefinancierd door Israël' lijkt mij niet erg handig qua olie en vuur. #khalidensophie — Anna J. 💎 (@Annajonky) December 12, 2023

Je kijkt Khalid & Sophie terug via NPO Start.

Reacties